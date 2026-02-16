Bahrain găzduiește pregătirile pentru un sezon spectaculos în Formula 1. Programul testelor

Micul regat Bahrain devine din nou centrul atenției pentru pasionații de viteză, odată cu a doua sesiune a testelor oficiale pre-sezon din Formula 1. Totul se desfășoară pe spectaculosul Circuit Sakhir, acolo unde echipele și piloții își testează limitele înaintea unui an 2026 plin de provocări, arată Libertatea.

Fanii motorsportului se pot aștepta la adrenalină pură și momente imprevizibile. Cele mai rapide mașini din lume vor putea fi urmărite, ca și până acum, în exclusivitate pe AntenaPLAY, platforma care aduce spectacolul Formulei 1 mai aproape de publicul din România.

Sezonul 2026 promite surprize, cu ierarhii care se pot rescrie de la o cursă la alta și cu o luptă intensă pentru mult râvnitul titlu mondial.

Între 18 și 20 februarie, timp de opt ore pe zi, pasionații vor putea urmări sesiunile de teste pre-sezon, momente esențiale în care se pun bazele performanțelor din lunile următoare.

Motoarele vor fi turate la maximum, iar primele indicii despre forma echipelor promit un spectacol sportiv de excepție. Pentru o acoperire completă, comentatorii Antal Putinică și Cătălin Ghigea se vor afla la fața locului, aducând informații exclusive și povești din culisele paddock-ului, în timp ce Sebastian Andrei și Cosmin Antohe vor comenta fiecare moment important, live pentru publicul din România.

Miercuri, 18 februarie 2026: 09:00 – sesiunea de dimineață (AntenaPLAY) 15:00 – sesiunea de după-amiază (AntenaPLAY)

Joi, 19 februarie 2026: 09:00 – sesiunea de dimineață (AntenaPLAY) 15:00 – sesiunea de după-amiază (AntenaPLAY)

Vineri, 20 februarie 2026: 09:00 – sesiunea de dimineață (AntenaPLAY) 15:00 – sesiunea de după-amiază (AntenaPLAY)

Circuitul Sakhir a găzduit primele curse încă din 2004, an în care legendarul Michael Schumacher a obținut victoria. Piloții revin pe pistă după un sezon 2025 intens, încheiat cu titlul mondial câștigat de Lando Norris la Marele Premiu din Abu Dhabi.

Sezonul oficial începe în forță cu Marele Premiu al Australiei, între 6 și 8 martie 2026, promițând un start spectaculos și o competiție strânsă pentru titlul mondial.