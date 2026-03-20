Avioanele americane de realimentare au efectuat primele misiuni de când au ajuns în România. Unde au acționat

Avioanele americane KC-135, staționate la București, au efectuat primele misiuni de realimentare aeriană la sud de Cipru, relatează BoardingPass pe pagina de Facebook.

Avioanele americane de realimentare aeriană dislocate temporar în România au desfășurat primele misiuni operaționale în noaptea de joi spre vineri. Aeronavele au revenit ulterior la baza din București după finalizarea operațiunilor.

„Trei dintre cele cinci Boeinguri KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie 2026 primele misiuni de realimentare aeriană”, se arată în informațiile publicate de sursa citată.

Misiunile au implicat decolarea aeronavelor de pe teritoriul României și desfășurarea unor operațiuni de realimentare în aer în zona sudică a Ciprului. După finalizarea activităților, aparatele au revenit în România în cursul aceleiași nopți.

Potrivit datelor transmise, zborurile au avut o durată totală de aproape șase ore și au inclus mai multe etape operaționale. Avioanele au părăsit Bucureștiul în cursul serii de joi și au executat misiunea în spațiul aerian internațional.

„Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București. Misiunea a durat aproape șase ore”, precizează sursa citată.

Realimentarea aeriană a fost realizată în sprijinul unor aeronave militare aflate în zonă, fără a fi detaliate tipurile acestora.

Prezența avioanelor KC-135 în România face parte dintr-o dislocare temporară a unor capabilități militare americane. Acestea sunt staționate inițial la Baza 90 Aeriană din București și urmează să fie relocate la Baza Mihail Kogălniceanu.

Operațiunea include mai multe tipuri de echipamente, nu doar aeronave de realimentare, ci și sisteme de monitorizare și comunicații.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Dislocarea capabilităților americane pe teritoriul României are caracter temporar și se desfășoară pe fondul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv al conflictului din Iran.

Parlamentul României a aprobat la 11 martie solicitarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind acceptarea acestor echipamente pe teritoriul național, la cererea Pentagonului.

Aeronavele Boeing KC-135 Stratotanker, utilizate în cadrul misiunilor recente, sunt avioane cisternă ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, concepute pentru realimentarea în zbor a altor aeronave militare și pentru extinderea razei operaționale a acestora.