Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă, în urma unei nopți de confruntări violente și atacuri reciproce de amploare. În acest context de maximă tensiune, președintele parlamentului de la Teheran și negociatorul-șef iranian, Mohamad Bagher Ghalibaf, a transmis un mesaj ferm autorităților de la Washington. Oficialul a atras atenția că Statele Unite vor suporta consecințele dacă nu își vor respecta angajamentele asumate recent, informează EFE.

Oficialul iranian a reacționat prompt după intensificarea schimburilor de lovituri militare, subliniind că poziția de forță a Washingtonului nu mai are aplicabilitate în actualul context geopolitic.

„Epoca acordurilor unilaterale a luat sfârşit. V-am spus: respectaţi-vă cuvântul sau veţi plăti preţul! Realitatea bate la uşă”, a scris Ghalibaf într-o postare pe X.

Mesajul său a fost însoțit de o imagine care înfățișa un fragment din memorandumul de înțelegere semnat între cele două puteri la data de 17 iunie. Documentul viza în mod direct redeschiderea unui punct strategic esențial pentru comerțul global, Strâmtoarea Ormuz, iar în imagine era subliniată în mod special fraza „Republica Islamică Iran va lua măsurile necesare”.

Înțelegerea inițială dintre cele două state fusese concepută pentru a pune capăt ostilităților, pentru a asigura libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a deschide calea unor noi negocieri legate de programul nuclear derulat de Teheran. Totuși, echilibrul fragil a fost zdruncinat după ce președintele american Donald Trump a sugerat că pactul și-ar putea pierde valabilitatea. Liderul de la Washington a invocat atacurile lansate de Iran asupra unor nave civile care încercau să traverseze zona respectivă.

Replica militară nu a întârziat să apară. Armata americană a executat bombardamente asupra unor poziții deținute de Iran, iar forțele Republicii Islamice au ripostat imediat, vizând facilitățile militare americane amplasate în statele din regiunea Golfului.

Cea mai recentă rundă de atacuri declanșată de Statele Unite a fost anunțată ca fiind deja încheiată de către Comandamentul Central al SUA (Centcom). Intervenția a fost justificată de Washington prin faptul că Iranul ar fi bombardat anterior o navă aflată sub pavilion cipriot în timp ce aceasta tranzita Strâmtoarea Ormuz, un punct fierbinte al geopoliticii actuale.

Conform datelor oficiale oferite de comandamentul militar, forțele americane au lovit aproximativ 140 de obiective militare de pe teritoriul iranian. Printre ținte s-au numărat instalații de rachete și drone, depozite de muniție, sisteme de comunicații, posturi de supraveghere de coastă și capacități navale. Operațiunea a fost realizată cu muniție de înaltă precizie, lansată de pe avioane de vânătoare, drone și nave de război.

La primele ore ale dimineții, presa din Iran a semnalat serii de explozii puternice în provincia Bushehr, o regiune strategică unde funcționează o centrală nucleară. De asemenea, deflagrații au fost raportate și în alte localități din proximitatea Strâmtorii Ormuz. Până în acest moment, autoritățile locale nu au oferit detalii oficiale despre eventuale victime sau despre amploarea pagubelor materiale.

Răspunsul Teheranului a venit prin intermediul unei ofensive de amploare cu rachete și drone. Atacurile iraniene au vizat diverse state din Orientul Mijlociu care oferă găzduire unor baze militare americane, printre care Iordania, Kuweit, Qatar și Bahrain.

Reprezentanții Gardienilor Revoluției au emis un comunicat oficial în care au explicat că acțiunile lor vin ca o reacție directă la agresiunea aeriană a Statelor Unite. Aceștia au precizat că ofensiva americană a vizat mai multe baze de coastă și stații de telecomunicații situate în partea de sud a teritoriului iranian.