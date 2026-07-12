După câteva săptămâni de scăderi constante care au adus o ușurare temporară consumatorilor, prețurile la pompă au reînceput să crească accelerat în Statele Unite.

Principalii factori care au determinat această evoluție negativă sunt reluarea confruntărilor directe dintre forțele americane și cele iraniene, avariile tehnice din cadrul unor mari rafinării și o reducere generală a ofertei de carburanți pe plan internațional. Toate aceste elemente cumulate au generat cea mai puternică scumpire săptămânală înregistrată din luna mai și până în prezent, anunță Reuters.

Conform statisticilor publicate de Asociația Americană a Automobiliștilor (AAA), prețul mediu pentru un galon de benzină a înregistrat un avans de 6 cenți în ultimele șapte zile, atingând valoarea de 3,88 dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 1,03 dolari pentru un litru. Această majorare vine ca o consecință directă a evoluției de pe piața țițeiului, unde cotațiile internaționale au bifat cea mai mare creștere săptămânală din ultimele două luni.

Principala cauză a turbulențelor majore de pe piața energiei o reprezintă escaladarea rapidă a conflictului militar din Strâmtoarea Hormuz. În această regiune strategică pentru tranzitul energetic au fost raportate atacuri succesive asupra mai multor petroliere, urmate de schimburi dure de lovituri între forțele din Statele Unite şi Iran.

Contextul internațional a devenit și mai tensionat după ce Washingtonul a luat decizia de a revoca licenţa generală care conferea dreptul de comercializare a petrolului iranian. Această măsură restrictivă a amplificat imediat temerile investitorilor cu privire la o reducere severă a volumelor de țiței disponibile pe piaţa mondială. Prin Strâmtoarea Ormuz se transporta, înainte de izbucnirea războiului de la sfârşitul lunii februarie, o cincime din totalul aprovizionării globale cu petrol şi gaze, iar în prezent volumele transportate rămân mult sub nivelurile normale.

Dincolo de componenta geopolitică, capacitățile globale de producție sunt afectate grav de o serie de incidente tehnice și acțiuni militare asupra infrastructurii energetice. În Rusia, atacurile ucrainene au redus producţia de carburanţi şi au determinat Moscova să limiteze exporturile de motorină şi să importe mai multă benzină, diminuând drastic oferta disponibilă pe piaţa internaţională.

În paralel, pe continentul american, câteva unităţi de rafinare de importanţă majoră au fost nevoite să îşi reducă substanţial activitatea din cauza unor opriri neplanificate. Printre marile companii afectate direct în această perioadă se numără Marathon Petroleum, care se confruntă cu probleme tehnice la unitatea din Detroit, dar și Delta Air Lines, care a raportat disfuncționalități la rafinăria operată în statul Pennsylvania.

Aceste întreruperi neprevăzute în lanțul de producție au avut un impact imediat asupra rezervelor strategice de combustibil ale țării. Stocurile americane de benzină au scăzut cu 1,9 milioane de barili, coborând până la pragul de 212,1 milioane de barili. Acest nivel plasează rezervele actuale cu aproape 10 milioane de barili sub media înregistrată în ultimii cinci ani, deficitul cel mai pronunțat fiind raportat în zona coastei Golfului Mexic, care reprezintă principala regiune de rafinare a țării.

În ciuda penuriei vizibile de pe piața internă, datele oficiale transmise de Administraţia pentru Informaţii în Energie indică faptul că exporturile americane de produse petroliere au atins un nivel record de 8,7 milioane de barili pe zi în săptămâna încheiată la data de 3 iulie. Această orientare masivă a producției către piețele externe reduce și mai mult disponibilitatea carburanților pentru consumatorii de pe piața internă.

Scumpirea accelerată a carburanților aduce și o serie de complicații majore de natură politică pentru preşedintele Donald Trump, aflat în plină campanie pentru alegerile legislative programate în luna noiembrie. Șeful statului a reacționat ferm în fața acestei situații, acuzând recent companiile petroliere şi distribuitorii că practică preţuri excesive pe spatele cetățenilor.

Donald Trump a catalogat tarifele actuale de la pompă drept nejustificate și a solicitat investigarea de urgență a unor posibile cazuri de speculă pe piața energiei. Pentru a contracara efectele negative asupra imaginii sale politice și a sprijini populația, administraţia americană a lansat inclusiv un program special prin care anumite benzinării din statele Pennsylvania şi New Jersey oferă combustibil la preţ redus.

Specialiștii din domeniu avertizează că incertitudinea va continua să domine piețele internaționale, iar șoferii ar putea suporta noi fluctuații de costuri. Analiştii estimează că, pe termen scurt, preţurile la pompă vor continua să fluctueze în funcţie de evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu, de rapiditatea cu care va fi restabilită funcţionarea rafinăriilor afectate şi de nivelul exporturilor americane de carburanţi spre alte continente.