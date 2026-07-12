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Lovitură masivă pentru Rusia în Marea Azov: Zece petroliere din „flota fantomă” și patru feriboturi, atacate de forțele ucrainene

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Lovitură masivă pentru Rusia în Marea Azov: Zece petroliere din „flota fantomă” și patru feriboturi, atacate de forțele ucrainenePetrolier rusesc / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O nouă operațiune de amploare a forțelor armate ucrainene a vizat infrastructura de transport și logistica militară a Rusiei. În cursul nopții trecute, atacurile ucrainene au lovit în Marea Azov zece petroliere care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” utilizată de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale. De asemenea, în aceeași operațiune au fost vizate și patru feriboturi, după cum a transmis duminică Statul Major de la Kiev, prin intermediul agenției de presă EFE.

Lovitură masivă pentru Rusia în Marea Azov: Zece petroliere din „flota fantomă” și patru feriboturi, atacate de forțele ucrainene

Conform analizelor oferite de comandamentul militar ucrainean, aceste ambarcațiuni au un rol esențial în susținerea efortului de război al Rusiei și în menținerea stabilității sale economice.

Rusia utilizează petrolierele pentru a transporta petrol şi produse petroliere ruseşti, ocolind sancţiunile internaţionale, în timp ce feriboturile asigură logistica militară rusă. Prin urmare, scoaterea lor din uz afectează direct atât aprovizionarea trupelor de pe front, cât și capacitatea Moscovei de a genera venituri din exporturi ilegale.

petrolier

petrolier / sursa foto:dreamstime.com

Bilanțul distrugerilor provocate de dronele ucrainene

Detaliile suplimentare oferite de oficialii militari de la Kiev arată că intensitatea atacurilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. Robert Brovdi, șeful Forțelor de drone ucrainene, cunoscut publicului și sub porecla „Magyar” datorită originilor sale etnice, a oferit un bilanț extins al operațiunilor din ultimele zile.

Acesta a subliniat că acțiunile armatei ucrainene au provocat daune severe flotei ruse pe parcursul întregii săptămâni. El a precizat că numărul navelor din "flota fantomă" rusă avariate în Marea Azov în această săptămână, de luni până duminică, se ridică la 90, printre acestea numărându-se petroliere, remorchere, feriboturi şi nave-cargo.

Traficul maritim rusesc, blocat în urma atacurilor

Efectele acestor lovituri succesive s-au resimțit imediat asupra navigației comerciale și militare din regiune. Informațiile apărute sâmbătă în spațiul public indicau deja că, în urma atacurilor Ucrainei asupra petrolierelor, Rusia a suspendat temporar navigaţia pe canalul Don-Azov, care leagă râul Don de Marea Azov.

Această măsură de urgență adoptată de autoritățile ruse confirmă vulnerabilitatea rutelor maritime folosite de Moscova. Situația a fost comentată și de liderul unității de drone, care a sugerat că blocajul are un impact mult mai mare asupra conectivității regiunii. "Se pare că traficul prin strâmtoarea Kerci a fost întrerupt", a reacţionat Brovdi, referindu-se la această suspendare temporară a traficului prin canalul maritim care separă Crimeea de Rusia şi oferă acces la Marea Azov.

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