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Tensiuni globale în Marea Chinei de Sud. România și alte 13 state desființează pretențiile teritoriale ale Beijingului

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Tensiuni globale în Marea Chinei de Sud. România și alte 13 state desființează pretențiile teritoriale ale BeijinguluiChina Taiwan / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O coaliție formată din 14 state, printre care se numără România, Statele Unite ale Americii și Japonia, a emis o declarație comună fermă prin care contestă direct pretențiile teritoriale ale Beijingului. Documentul semnat duminică subliniază că solicitările maritime extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud sunt complet lipsite de fundament juridic. Anunțul vine în contextul în care se împlinesc zece ani de la o decizie istorică pronunțată de un tribunal internațional în această dispută globală, conform Reuters.

Tensiuni globale în Marea Chinei de Sud. România și alte 13 state desființează pretențiile teritoriale ale Beijingului

Disputa juridică a fost tranșată inițial în favoarea Manilei. Filipine au câștigat în urmă cu un deceniu procesul deschis la Curtea Permanentă de Arbitraj. La acea vreme, instanța internațională a stabilit clar că suveranitatea extinsă invocată de China în Marea Chinei de Sud nu are nicio bază în dreptul internațional. Cu toate acestea, regimul de la Beijing a respins în mod constant această hotărâre și a continuat să își extindă influența în regiune.

Semnatarii declarației recente insistă asupra caracterului obligatoriu al deciziei de acum zece ani. Statele partenere vor ca regulile internaționale să fie respectate cu strictețe de toate părțile implicate în acest conflict geopolitic.

„Reafirmăm că hotărârea pronunţată acum zece ani de Tribunalul de Arbitraj reprezintă o etapă importantă şi este definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic şi irevocabilă între China şi Filipine”, se arată în declaraţia comună a celor 14 ţări.

China Taiwan

China Taiwan / sursa foto: dreamstime.com

Incidente maritime și tactici agresive în zona economică exclusivă

Relațiile diplomatice și de securitate dintre Filipine și China s-au degradat semnificativ în ultima perioadă. Cele două state au fost implicate într-o serie de confruntări maritime periculoase. Autoritățile de la Manila au acuzat în repetate rânduri Beijingul de manevre extrem de riscante chiar în interiorul zonei economice exclusive a statului filipinez.

Printre tacticile agresive semnalate se numără utilizarea tunurilor de apă de către navele chineze. Aceste acțiuni au avut ca scop blocarea și descurajarea misiunilor filipineze de reaprovizionare destinate insulelor controlate de Manila în regiune.

Solidaritate internațională extinsă împotriva acțiunilor Chinei

Poziția adoptată duminică reflectă o îngrijorare profundă la nivel global față de nerespectarea tratatelor internaționale. Lista țărilor care au semnat acest document arată o mobilizare importantă atât din partea marilor puteri, cât și a statelor europene.

Pe lângă Japonia, Filipine şi Statele Unite, printre semnatarii declaraţiei comune se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România şi Slovenia. Prin acest demers, comunitatea internațională transmite un semnal de alarmă cu privire la importanța stabilității și a respectării legii în una dintre cele mai circulate rute maritime ale lumii.

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