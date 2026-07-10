Constructorul chinez SAIC a prezentat noul MG 07, un model electric cu design sportiv, destinat în special publicului tânăr. Automobilul a atras rapid atenția datorită aspectului său, comparat de unii internauți cu Porsche Taycan, dar și prin prețul mult mai accesibil. Precomenzile pentru noul model MG 07 vor începe pe 29 iulie în China, scrie CNEVPost.com.

MG descrie noul model drept un „coupe inteligent de rasă pură pentru tineri”. Automobilul a fost prezentat într-o variantă de culoare violet, prin care producătorul încearcă să evidențieze caracterul modern și sportiv al mașinii.

Primul exemplar MG 07 destinat producției de serie a ieșit de pe linia fabricii SAIC din Zhengzhou pe 2 iulie. Modelul este realizat pe noua platformă a companiei dedicată vehiculelor cu energie nouă (NEV).

Mașina are o caroserie de tip fastback, patru uși fără rame și mânere semi-ascunse. Dimensiunile anunțate sunt de 4.886 mm lungime, 1.900 mm lățime și 1.485 mm înălțime, iar ampatamentul ajunge la 2.825 mm.

MG 07 este primul coupe complet electric lansat de marcă, iar prețul estimat pe piața din China va fi între 150.000 și 200.000 de yuani.

Astfel, noul model ar urma să coste aproximativ între 19.300 și 25.800 de euro, o valoare mult sub cea a modelelor premium cu care a fost comparat din punct de vedere al designului.

Versiunea electrică a noului MG 07 este echipată cu o baterie de 67 kWh. Potrivit standardului chinezesc CLTC, autonomia anunțată ajunge până la 650 de kilometri, în funcție de configurație.

În condiții mai apropiate de utilizarea reală și de standardul WLTP folosit în Europa, autonomia ar putea fi mai redusă.

Modelul va fi disponibil și într-o versiune plug-in hybrid. Aceasta folosește o baterie de 30 kWh și poate parcurge până la 185 de kilometri în modul complet electric. Sistemul combină un motor pe benzină de 1,5 litri cu un motor electric de tracțiune.

Unul dintre principalele puncte de atracție ale noului MG 07 este partea tehnologică. Modelul folosește soluția R7 dezvoltată de startup-ul chinez Momenta și beneficiază de tehnologie Lidar.

Astfel, MG 07 devine primul automobil al mărcii echipat cu un asemenea sistem, folosit pentru funcții avansate de asistență la condus.

După prezentarea modelului, mai mulți utilizatori din mediul online au susținut că designul MG 07 amintește de Porsche Taycan sau de Xiaomi SU7.

Reacțiile au devenit atât de numeroase încât Chen Cui, managerul general al MG, a întrerupt o transmisiune online în urma comentariilor critice, potrivit CarNewsChina.com.

Și Xiaomi SU7 a fost anterior comparat cu Porsche Taycan, iar SAIC s-a mai confruntat cu astfel de acuzații în cazul modelului Shangjie Z7, realizat împreună cu Huawei.

Pe piața din România, MG comercializează mai multe modele electrice și hibride. Printre acestea se află MG4, MG Cyberster și MGS5 EV.

MG4 Urban are un preț care pornește de la aproximativ 20.000 de euro, în timp ce modelul sport MG Cyberster ajunge la peste 79.000 de euro cu TVA inclus.

Oferta producătorului include și modele hibride precum MG3 Hybrid+, MG ZS Hybrid+, MG HS Hybrid+, dar și variante plug-in hybrid precum MG S9 PHEV și MG EHS PHEV.

MG este o marcă britanică fondată sub numele Morris Garages, cumpărată de grupul chinez SAIC în anul 2007. În prezent, majoritatea producției are loc în China, iar MG este unul dintre constructorii chinezi cu cea mai puternică prezență pe piața europeană.