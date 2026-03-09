AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP

AUR se menține pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, dar coboară la 38%, arată Barometrul INSCOP realizat în martie 2026. PSD, PNL și USR urmează la distanță, iar participarea declarată la vot rămâne ridicată.

INSCOP Research publică un nou barometru privind opțiunile electorale ale românilor pentru alegerile parlamentare. Datele arată că Alianța pentru Unirea Românilor rămâne partidul cu cea mai mare susținere, însă procentul său scade sub pragul de 40%.

Potrivit sondajului, 38% dintre alegătorii care au indicat un partid spun că ar vota cu AUR. În ianuarie 2026 formațiunea era creditată cu 40,9%. În lunile precedente, scorul a variat în jurul aceleiași valori: 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie și 38,1% în mai 2025.

Pe locul al doilea se află Partidul Social Democrat, cu 19,2% din opțiuni. Formațiunea era creditată cu 18,2% în ianuarie 2026, 19,5% în noiembrie, 17,6% în octombrie și 17,9% în septembrie.

Partidul Național Liberal este indicat de 14,5% dintre respondenți. În sondajele anterioare, liberalii aveau 13,5% în ianuarie 2026, 14,6% în noiembrie, 14,8% în octombrie și 15,2% în septembrie.

Uniunea Salvați România se situează la 11,4%. În ianuarie formațiunea era creditată cu 11,7%, iar în lunile precedente a oscilat între 11,5% și 13,1%.

În continuare apar mai multe formațiuni care se apropie de pragul electoral. Uniunea Democrată Maghiară din România este menționată de 4% dintre alegători, în timp ce SENS ar obține 3,6%. Pentru SOS România ar vota 3,3% dintre respondenți, iar Partidul Oamenilor Tineri ar primi 3%.

Alte partide ar fi alese de 1,6% dintre votanți, iar 1,4% își exprimă preferința pentru un candidat independent.

Sondajul analizează separat și răspunsurile celor care declară că vor participa cu siguranță la alegeri. În acest caz, 38,6% dintre respondenții care au indicat un partid ar vota cu AUR.

Pentru PSD ar opta 16,9% dintre acești alegători, în timp ce PNL ar obține 13,9%. USR ar ajunge la 13,4%. UDMR ar fi creditată cu 4,4%, SENS cu 3,6%, POT cu 3,1%, iar SOS România cu 3,4%.

În același segment, 1,5% ar vota un alt partid, iar 1,2% ar susține un candidat independent.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că evoluțiile din ultimul an nu arată o schimbare majoră în preferințele electoratului.

„Barometrul INSCOP-Informat.ro arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere faţă de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD şi PNL sunt despărţite de 3-5 puncte procentuale în funcţie de baza de raportare – respondenţi care aleg un partid, respectiv respondenţi care aleg un partid şi sunt siguri că merg la vot, iar PNL şi USR sunt despărţite de 1-3 puncte procentuale în funcţie de aceleaşi criterii. Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendinţă clară de creştere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, afirmă Remus Ştefureac.

Barometrul a inclus și o întrebare privind probabilitatea participării la vot. Respondenții au evaluat această probabilitate pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu”, iar 10 „sigur da”.

Astfel, 16,2% au ales nivelul 1, 1,5% nivelul 2, 0,7% nivelul 3 și 0,8% nivelul 4. Un procent de 3,3% a indicat valoarea 5, iar 1,3% nivelul 6. Pentru nivelul 7 au optat 3,1% dintre respondenți, în timp ce 5% au ales 8 și 1,9% nivelul 9.

Cea mai mare pondere, 65,4%, a indicat nivelul 10, adică „sigur” vor merge la vot. Aproximativ 1% dintre participanți nu au oferit un răspuns.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 2 - 6 martie 2026 prin interviuri telefonice. Eșantionul a inclus 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste, fiind stratificat după sex, vârstă și ocupație.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.