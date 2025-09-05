Politica AUR îi cere lui Nicușor Dan referendum și îl amenință cu suspendarea







AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să-i convoace pe români la un referendum. Tema fiind legată de trimiterea țării noastre a unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina, conform unui comunicat emis de partidul din opoziție.

Cei de la AUR au amenințat că, dacă președintele nu va face această mișcare, va risca să fie suspendat din funcție. Referendumul este obligatoriu, conform sursei citate. În condițiile în care, fără consultare, fără mandat din partea Parlamentului României şi fără o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, liderul de la Cotroceni a decis unilateral să participe la Summitul „Coalition of Willing”. Și să adere la un plan prin care 26 de țări se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei „printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer”.

„Românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului”, consideră reprezentanții respectivei formațiuni politice.

Adrian Axinia, europarlamentar și vicepreședinte al partidului, spune că o decizie a Guvernului, pentru trimiterea trupelor românești în Ucraina, ar fi o încălcare a voinței poporului.

„Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice şi dorinţa evidentă a românilor de a nu fi implicaţi în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Preşedintelui României să declanşeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituţie. O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea şi de menţinere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinţei poporului român şi a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi”, a spus Axinia.