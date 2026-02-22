Atenționare MAE pentru românii care merg în Bulgaria. Trafic intens pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse

Ministerul Afacerilor Externe a emis o informare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria, anunțând condiții dificile de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse în perioada 22–23 februarie. Avertizarea vine pe fondul ninsorilor abundente și al valorilor ridicate de trafic, în special din cauza vehiculelor de mare tonaj.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu-Ruse va înregistra valori crescute în perioada 22-23 februarie 2026 din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (ninsoare abundentă) şi a volumului mare de trafic greu (peste 10 tone)”, transmite sâmbătă seară instituţia.

Pentru a limita blocajele și a fluidiza circulația pe ambele sensuri, autoritățile române și bulgare au decis ca autoturismele să aibă prioritate în raport cu traficul greu. Măsura vizează reducerea timpilor de așteptare și evitarea aglomerărilor suplimentare pe pod.

Românii care au nevoie de sprijin pot apela la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii Call Center răspund în regim permanent. Totodată, pentru situații deosebite, cu caracter urgent, este disponibil telefonul de urgență al Ambasadei României la Sofia: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.org și www.mae.ro și reamintește că aplicația „Călătoreşte informat" poate fi utilizată pentru acces rapid la informații și sfaturi utile înaintea deplasărilor externe.

În paralel cu condițiile meteo dificile, autoritățile au reluat din 8 ianuarie lucrările de reparații pe următorii 320 de metri ai podului, pe sensul de mers către Bulgaria. Intervențiile au loc zilnic, exclusiv pe timpul zilei, și sunt dependente de evoluția vremii.

Circulația este asigurată prin dirijarea alternativă a traficului pe banda rămasă disponibilă, astfel încât tranzitul să fie posibil în ambele direcții pe durata lucrărilor.

Pentru șoferii care doresc să evite eventualele întârzieri de la Giurgiu–Ruse, Poliția de Frontieră indică mai multe variante de tranzit.

Podul Calafat – Vidin reprezintă o opțiune principală pentru vehiculele grele, permițând traversarea în condiții sigure, însă presupune ocolirea prin vest și un traseu mai lung. Trecerea Bechet – Orjahovo, cu ferry-boat, este potrivită în special pentru traficul ușor și în afara perioadelor aglomerate. Traversarea depinde însă de durata cursei și de programul de funcționare.

Punctul Ostrov – Silistra este accesibil doar autoturismelor și poate constitui o soluție pentru cei care circulă cu mașini mici, deși timpii de așteptare pot crește în sezonul cald.

Autoritățile recomandă verificarea, înainte de plecare, a informațiilor actualizate publicate de Poliția de Frontieră Română – Giurgiu, precum și utilizarea aplicațiilor de trafic pentru monitorizarea în timp real a condițiilor de drum și alegerea celei mai potrivite rute.