Atentat terorist inspirat de ISIS, dejucat la New Jersey

Doi studenţi‑sportivi de 19 ani din oraşul suburban Montclair, New Jersey au fost arestaţi marţi de autorităţile federale din Statele Unite, fiind acuzaţi că au participat la o reţea teroristă inspirată de Statul Islamic (ISIS).

Suspecţii, identificaţi ca Tomas Kaan Jimenez‑Guzel şi Milo Sedarat, ambii în vârstă de 19 ani, locuiau în case în valoare de peste un milion de dolari într‑o suburbie bine cotată a New York‑ului.

Potrivit procurorilor, unul dintre cei doi era implicat în planificarea unui atac de tip „bombing‑style”, asemănător celui de la maratonul din Boston.

Informaţiile provin dintr‑o plângere penală prezentată de Biroul Procurorului American al Districtului New Jersey pe data de miercuri.

Conform autorităţilor federale, investigaţia a început după ce ofiţeri ai FBI împreună cu biroul de terorism al New York City Police Department (NYPD) au descoperit un grup de comunicaţii criptate în care erau discutate planuri de atac, inclusiv cu aluzie la „Pumpkin day” – cod intern probabil pentru data atentatului.

Unul dintre suspecţi, Tomas Kaan Jimenez‑Guzel, ar fi fost arestat în zona de food‑court a terminalului B al Newark Liberty International Airport, înainte de a se îmbarca spre Turcia, cu scopul declarat de a ajunge în Siria pentru antrenament cu ISIS.

Celălalt suspect, Milo Sedarat, a fost arestat la domiciliul familial din Montclair, unde cercetările au indicat achiziţii de echipamente tactice, un „kit” de pregătire şi mesaje antisemitice.

Ambii tineri provin din medii privilegiate:

Jimenez‑Guzel este fiul lui Meral Guzel, care lucrează la programul pentru antreprenoriat feminin al Nations Unies şi are experienţă în sectorul financiar.

Sedarat este fiul lui Roger Sedarat, poet iraniano‑american premiat şi profesor la Queens College din New York.

Amândoi au frecventat liceul Montclair High School, una dintre cele mai apreciate instituţii publice din regiune. Jimenez‑Guzel era membru al echipei de fotbal (defensive end), iar Sedarat era luptător la echipa de wrestling.

Potrivit plângerii penale:

Jimenez‑Guzel este acuzat de conspiraţie pentru a oferi sprijin material unei organizaţii teroriste străine. Autorităţile susţin că au fost găsite pe telefonul său mesaje inspirate de ISIS, inclusiv o declaraţie privind intenţia de a realiza un atac „asemănător celui de la Boston”.

Sedarat este acuzat de transmiterea de ameninţări care vizează comerţul inter‑stat şi străin, precum şi de pregătirea pentru atac: achiziţii de cuţite, săbii, echipamente tactice şi imagini cu el la poligon. Plângerea susţine că mesajele sale promovează violenţă antisemită.

Procurorul federal interimar din New Jersey, Alina Habba, a declarat că plângerea „descrie un model de mesaje antisemite care promovează violenţa, împreună cu imagini şi achiziţii consecvente cu pregătirea pentru atac” (traducere).

Investigaţia indică faptul că cei doi tineri ar fi făcut parte dintr‑un grup de chat criptat în care se discuta despre recrutare pentru ISIS, despre antrenament, despre atacuri planificate şi despre legături cu un caz din Michigan.

În Michigan, câţiva suspecţi au fost arestaţi pentru că ar fi cumpărat arme, muniţie şi echipament tactica în vederea unui atac asupra barurilor şi cluburilor destinate comunităţii LGBTQ+, în zona Detroit/Ferndale, într‑o operaţiune care ar fi fost inspirată de ISIS.

În plângere se arată că suspecţii au folosit apeluri criptate şi au apreciat că „vom rămâne în SUA să facem aceeaşi chestie ca Franţa” (traducere) – referire la atacurile coordonate din 2015 de la Paris.

Mai specific: un co‑conspirator a declarat „Spune‑i [lui Mahmoud] asta, e pe‑asta, ne întoarcem la aceste pumpkins”). Documentele spun că „pumpkin” era cod pentru data de Halloween sau actul terorist planificat.

Jimenez‑Guzel a fost reţinut la terminalul B al aeroportului Newark, înainte de îmbarcare spre Turcia. Autorităţile susţin că el intenţiona ulterior să ajungă în Siria pentru a se antrena cu ISIS.

Sedarat a fost arestat la domiciliu în Montclair, într‑o casă estimată la peste 1,2 milioane dolari, potrivit unor înregistrări.

În instanţă la Newark, Sedarat a apărut cu cătuşe la mâini şi picioare, îmbrăcat într‑o hanorac gri, părul dezordonat şi mustaţă fină, şi a primit mandat de arest preventive la închisoarea din comitatul Essex.

Jimenez‑Guzel şi‑a confirmat în faţa judecătorului că înţelege acuzaţiile.

Judecătorul André Espinosa a aprobat o ordonanţă de separare care interzice comunicarea între cei doi suspecţi şi între fiecare şi alţi co‑conspiratori. Ambele apărări au refuzat să comenteze la momentul respectiv.

Evenimentul a produs surpriză în comunitatea din Montclair, unde locuinţele cu valoare sub 1 milion de dolari sunt rare.

Un vecin, Craig Weedon, a declarat că paza străzii s‑a schimbat brusc când aproximativ două duzini de vehicule ale forţelor de ordine au sosit pentru arestare.

Mai mulţi locuitori au lăsat flori şi bilete de condoleanţe la casa familiei Sedarat, exprimându‑şi şocul că un tânăr din zonă ar fi implicat într‑un asemenea dosar. O femeie care a vrut să rămână anonimă a declarat: „Sunt copii buni”

Dosarul pentru Jimenez‑Guzel implică potenţial o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare, plus o amendă de 250 000 $ şi supraveghere pe viaţă post‑eliberare — conform documentelor procurorilor.

Investigaţia continuă pentru a clarifica conexiunile dintre grupul din New Jersey şi cel din Michigan, precum şi posibile ramificaţii internaţionale. Procurorii declară că vor urmări toate „tentaculele” operei teroriste.

Comunicări criptate între suspecţi şi alţi membri ai reţelei.

Referinţe explicite la atacuri inspirate de ISIS, inclusiv aluzie la atacul de la maratonul din Boston („Boston bombing‑like attack”) găsite pe telefonul lui Jimenez‑Guzel.

Planificarea unei acţiuni cu codul „Pumpkin”, legată de data de Halloween.

Achiziţii de arme, muniţie şi echipamente tactice în investigaţia din Michigan, parte conexă a structurii mai largi.

Modul de mobilizare al tinerilor din medii privilegiate, ceea ce conferă un studiu de caz atipic asupra radicalizării.

Consideraţii privind radicalizarea juvenilă în mediul privilegiat

Deşi dosarul nu impune în sine o explicaţie completă a motivelor, el ridică întrebări despre modul în care tineri din medii de elită pot fi atraşi spre ideologii extremiste.

Factorii pot include: căutarea sensului, apartenenţei, exprimate prin mijloace violente; influenţa online; grupuri de discuţie criptate; lipsa de supraveghere sau intervenţie la timp.

În acest caz, două persoane performant‑atletic, integrate social, par să fi traversat o linie către radicalizare, ceea ce extinde paradigma convenţională „tânăr marginalizat” spre un profil mai complex.