Atac cu rachete asupra unui petrolier în Dubai. Incendiu la bord și alertă de poluare

Petrolier, atacat de drone / sursa foto: captură video
Un petrolier kuweitian a fost lovit în portul Dubai în urma unui atac cu rachete. Patru persoane au fost rănite după căderea unor resturi, iar autoritățile avertizează asupra riscului unei scurgeri de petrol.

Petrolier kuweitian lovit în portul din Dubai

Un petrolier de mari dimensiuni, sub pavilion kuweitian, a fost lovit în portul din Dubai în urma unui atac cu rachete. Informația a fost transmisă marți de agenția oficială de presă a Kuweitului, KUNA, și preluată de presa internațională.

Nava, denumită „Al-Salmi”, era complet încărcată în momentul impactului. Potrivit datelor furnizate de Kuwait Petroleum Corporation, lovitura a declanșat un incendiu la bord. Nu au fost raportate victime în rândul echipajului.

Compania a avertizat însă asupra riscului unei scurgeri de petrol în apele din jur și a precizat că se lucrează la evaluarea pagubelor.

Petrolier

Petrolier atacat. Sursa foto: Arhiva EVZ

Patru persoane au fost rănite în Dubai după un atac asupra unui petrolier kuweitian

Autoritățile din Dubai au anunțat că patru persoane au suferit răni ușoare după ce resturi rezultate în urma unei interceptări au căzut într-o zonă rezidențială.

Incidentul a provocat un incendiu la o casă abandonată din cartierul Al Badaa. Biroul de presă al orașului a transmis:

„Autorităţile din Dubai au intervenit la un incendiu izbucnit într-o casă părăsită din Al Badaa, provocat de resturi rezultate în urma unei interceptări a apărării antiaeriene. Au fost semnalate patru persoane cu răni uşoare printre persoanele care se aflau în apropierea casei”.

Comunicatul nu precizează proveniența resturilor.

Armata Kuweitului anunță atacuri cu rachete și drone

În același timp, armata kuweitiană a transmis că se confruntă cu atacuri în desfășurare. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Statul Major General a informat populația despre situația din teren.

Statul Major General al Armatei precizează că, în cazul în care se aud zgomote de explozie, acestea sunt rezultatul interceptării atacurilor ostile de către sistemele de apărare antiaeriană. Toată lumea este rugată să respecte instrucţiunile de securitate şi siguranţă emise de autorităţile competente”, se arată în comunicare.

Risc de poluare după incendierea navei

Lovirea petrolierului ridică temeri legate de un posibil dezastru ecologic. Nava era încărcată la capacitate maximă, iar autoritățile monitorizează situația pentru a preveni o eventuală scurgere de petrol, relatează The Guardian.

Intervențiile sunt în curs, iar amploarea exactă a pagubelor nu a fost încă stabilită.

