Monden Astrele și succesul la Oscar. Ce semn zodiacal conduce topul







În ultimele două decenii și jumătate, Premiile Oscar au celebrat o diversitate remarcabilă de talente cinematografice. O analiză astrologică a câștigătorilor din această perioadă relevă o tendință interesantă: anumite semne zodiacale par să domine în mod constant categoriile majore ale premiilor.

Conform unei noi analize, semnele zodiacale cu cei mai mulți câștigători de Oscar în ultimele decenii sunt:

Taur (51 câștigători)

Taurul este cunoscut pentru perseverența și răbdarea sa, trăsături esențiale în carierele cinematografice de lungă durată. Actori precum Cate Blanchett și Colin Farrell, ambii născuți sub acest semn, au obținut premii importante pentru interpretările lor.

Berbec (49 câștigători)

Berbecii sunt recunoscuți pentru energia și curajul lor, calități care îi ajută să abordeze roluri provocatoare. Marlon Brando și Gary Oldman sunt exemple notabile de actori Berbec care au câștigat premiul pentru Cel mai bun actor.

Leu (45 câștigători)

Leii, cu carisma și prezența lor pe scenă, sunt adesea aleși pentru roluri principale. Actori precum Leonardo DiCaprio și Matthew McConaughey au fost recompensați pentru performanțele lor remarcabile.

Scorpion (42 câștigători)

Scorpionii sunt caracterizați prin intensitate și dedicare, trăsături care îi fac potriviți pentru roluri complexe. Joaquin Phoenix, născut sub acest semn, a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea sa din „Joker”.

Vărsător (42 câștigători)

Vărsătorii sunt inovatori și originali, calități apreciate în industria cinematografică. Actori precum Jennifer Lawrence și Emma Stone, născuți sub acest semn, au obținut premii importante pentru interpretările lor.

În perioada 1999–2024, câteva filme și personalități au ieșit în evidență:

„Gladiator” (2000) – o revenire spectaculoasă a filmului istoric, cu Russell Crowe în rolul principal.

„The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003) – un triumf al epicii și al poveștilor fantastice, câștigând toate cele 11 premii pentru care a fost nominalizat.

„Slumdog Millionaire” (2008) – o poveste emoționantă despre destin și iubire, care a cucerit publicul global.

„The King's Speech” (2010) – o dramă istorică despre depășirea temerilor personale, cu Colin Firth în rolul principal.

„Birdman” (2014) – o explorare inovatoare a egoului și a artei teatrale, regizată de Alejandro González Iñárritu.

„Parasite” (2019) – un film sud-coreean care a făcut istorie ca primul film non-englezesc câștigător al premiului pentru Cel mai bun film.

„Everything Everywhere All at Once” (2022) – o poveste complexă despre universuri paralele și conexiuni familiale.

Analiza câștigătorilor de Oscar din ultimii 25 de ani evidențiază o tendință interesantă: semnele zodiacale precum Taurul, Berbecul și Leul domină în mod constant categoriile majore ale premiilor. Aceste semne sunt asociate cu trăsături precum perseverența, energia și carisma, calități esențiale în carierele cinematografice de succes.

Pentru viitorii actori și cineaști, înțelegerea propriilor trăsături zodiacale ar putea oferi o perspectivă interesantă asupra drumului lor profesional.