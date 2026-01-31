Sport

Arsenal, victorie categorică la Leeds United. „Tunarii” se distanțează în clasament

Arsenal, victorie categorică la Leeds United. „Tunarii" se distanțează în clasament
Arsenal a zdrobit-o, azi, pe Leeds United, în deplasare, scor 4-0, într-o confruntare din runda a 24-a a Premier League. A fost un galop de sănătate pentru lidera din Premier League, care a marcat datorită lui Martin Zubimendi (27), Karl Darlow (38 - autogol), Viktor Gyokers (69) și Gabriel Jesus (86).

Arsenal este lideră în Premier League

„Tunarii” au 53 de puncte și sunt urmați de Manchester City (46 de puncte) și Aston Villa (46), ambele formații cu câte un meci mai puțin disputat.

Chelsea s-a impus spectaculos, acasă, în jocul cu West Ham, scor 3-2. Oaspeții au condus la pauză cu 2-0, după reușitele lui Bowen (7), Summerville (36). Dar oaspeții au revenit după revenirea de la cabine și au punctat prin Junqueira (57), Cucurella (70) și Enzo Fernandez (90+2).

Rezultate de sâmbătă, Premier League

Brighton - Everton 1-1 Au marcat: Gross (73), respectiv Beto (90+7).

Wolverhampton - Bournemouth 0-2 Au marcat: Kroupi (33), Scott (90+1).

Leeds United - Arsenal Londra 0-4 Au marcat: Zubimendi (27), Darlow (38 - autogol), Gyokeres (69), Gabriel Jesus (86).

Chelsea - West Ham United 3-2 Junqueira (57), Cucurella (70), Enzo Fernandez (90+2) / Bowen (7), Summerville (36)

Clasament: 1. Arsenal Londra 53 puncte 2. Manchester City 46 3. Aston Villa 46 4. Chelsea Londra 38 5. Manchester United 38 6. FC Liverpool 36 7. Fulham 34 8. Everton 34

Napoli s-a impus acasă, în fața Fiorentinei, scor 2-1

În Italia, Napoli a obținut o victorie importantă, care îi permite să rămână în lupta pentru câștigarea titlului din Serie A. Echipa lui Antonio Conte a câștigat confruntarea de pe teren propriu cu Fiorentina, scor 2-1, în etapa a 23-a. Au marcat Antonio Vergara (11) și Miguel Gutierrez (49), pentru oaspeți a redus din diferență Manor Solomon în minutul 57. Napoli este pe poziția a 3-a a clasamentului cu 46 de puncte, sub Inter Milano (52) și AC Milan (47), ambele cu câte un meci mai puțin disputat.

Inter Milano joacă duminică în deplasare la Cremonese

Echipa antrenată de Cristi Chivu joacă duminică, de la ora 19.00, în deplasare, la Cremonese. AC Milan evoluează, marți, de la 21.45, în deplasare cu Bologna.

Echipa din Firenze are mari emoții pentru salvarea de la retrogradare și se află pe locul al 18-a, cu 17 puncte.

