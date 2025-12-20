Guardiola își pregătește plecarea de la Manchester City: Nu voi fi aici pentru totdeauna

Manchester City trebuie să fie pregătită pentru ziua în care actualul antrenor va pleca de pe banca tehnică, a declarat Pep Guardiola. Spaniolul, care a sărbătorit zece ani la club, a adăugat că echipa trebuie să aibă un plan pentru viitor și să identifice posibili succesorii. Totodată, tehnicianul a insistat că nu intenționează să se retragă în viitorul apropiat și rămâne concentrat pe obiectivele clubului.

Clubul a început căutările pentru un posibil înlocuitor al lui Pep Guardiola, pe fondul incertitudinii privind activitatea sa din sezonul viitor. Între timp, Enzo Maresca, actualul antrenor al celor de la Chelsea și fost asistent al spaniolului la City, a declarat că zvonurile care îl leagă de postul de succesor sunt „100% speculaţii”.

Guardiola și-a prelungit în noiembrie 2024 contractul, acesta fiind valabil până la sfârșitul sezonului 2026-2027.

„Sunt fericit aici, vreau să rămân aici. Ce pot să spun? Rezultatele sunt întotdeauna decisive. Când va fi [sfârşitul] capitolului, clubul va alege cel mai bun pentru a continua această perioadă incredibilă la Man City. Au existat zvonuri în ultimii ani de multe, multe ori, dar eu vreau să rămân aici. La sfârşitul sezonului, vom vedea”, a spus cunoscutul tehnician.

Întrebat despre posibilitatea de a continua la Manchester City și în sezonul viitor, Pep Guardiola a explicat că se află în continuare la club și că viitorul său nu poate fi prezis cu exactitate, subliniind că fotbalul este în permanentă schimbare.

„Am răspuns deja la această întrebare. Sunt aici. Ce se va întâmpla, cine ştie, dar indiferent dacă am un contract pe 10 ani sau pe şase luni, fotbalul se schimbă foarte mult. Nu există discuţii – subiectul este închis. Nu există discuţii. Nu voi fi aici pentru totdeauna, dar am spus deja că nu voi fi aici pentru totdeauna”, a adăugat el.

Manchester City, aflată la doar două puncte în spatele liderului Premier League, Arsenal, se va confrunta cu West Ham sâmbătă. Echipa a traversat un sezon 2024-25 dezamăgitor, în care nu a reușit să cucerească niciun trofeu intern major pentru prima dată din 2016-17. Totuși, Guardiola pare să privească sezonul actual ca pe o nouă provocare, concentrându-se pe competițiile multiple după reconstrucția efectuată în vara trecută.

„Sunt entuziasmat pentru că există o marjă de îmbunătăţire, de a face lucrurile mai bine. Asta îmi place. Sezonul trecut a fost unul foarte, foarte dificil, dar nu am renunţat şi am rămas acolo. Acest sezon este mult mai bun din multe puncte de vedere şi totuşi sunt încă aici. Depinde de sentimentele mele, iar sentimentul meu în acest moment este bun. De aceea vreau să continui. Se va schimba? Poate, nu ştiu. Ceea ce simt acum este că vreau să continui cât mai mult şi cât mai mult timp posibil alături de jucători”, a declarat el.

Enzo Maresca a preluat conducerea echipei Chelsea în iunie 2024 și a semnat un contract pe termen lung, valabil până în 2029, cu opțiunea de a-l extinde pentru încă un sezon. Întrebat despre o zvonurile privind o posibilă colaborare cu City, el a declarat că nu acestea nu au legătură cu realitatea.

„Nu mă afectează deloc, pentru că ştiu că sunt speculaţii 100%. Şi în acest moment, nu am timp pentru astfel de lucruri. În primul rând, pentru că am un contract aici probabil până în 2029. Şi, aşa cum am spus de multe ori, atenţia mea se concentrează doar asupra acestui club şi sunt foarte mândru să fiu aici. Dar, repet, sunt speculaţii. Acum o săptămână eram în Italia, la fel şi cu Juventus. Aşa că nu le acord atenţie, pentru că ştiu că nu sunt adevărate. Este important să înţelegem de ce au apărut aceste ştiri, dar sunt doar speculaţii”, a spus el.