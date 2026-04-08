Arme ce sună SF, care paralizează infrastructura energetică fără distrugeri vizibile, testate de Ucraina

Ucraina ar fi început să utilizeze un tip diferit de armament destinat afectării infrastructurii energetice fără a produce distrugeri fizice majore. Informațiile, publicate inițial de Defense Express, sugerează apariția unor muniții bazate pe grafit, însă utilizarea acestora nu a fost confirmată oficial până în prezent.

Potrivit analizelor, dacă aceste date se confirmă, ar putea semnala o adaptare a tacticilor de luptă, orientată către neutralizarea funcțională a infrastructurii, nu distrugerea ei.

Primele semnale privind utilizarea acestui tip de armament au venit din regiunea Donețk, aflată parțial sub control rusesc.

Conform mai multor relatări, militari ruși au susținut că forțele ucrainene ar fi folosit drone echipate cu așa-numite „bombe cu grafit” în timpul unor atacuri nocturne.

Ca argument, au fost publicate imagini cu fragmente de muniții neidentificate, descrise ca având o formă neobișnuită și fără marcaje clare.

Potrivit acestor surse, dispozitivele ar avea rolul de a genera „scurtcircuite în lanț”, ceea ce ar duce la blocarea completă a rețelelor electrice din zonele vizate.

În același timp, experții atrag atenția că aceste afirmații provin în principal din surse ruse și nu pot fi verificate independent în acest moment.

Specialiștii în domeniul militar descriu „bomba cu grafit” ca fiind o muniție concepută pentru a afecta rețelele electrice fără a produce explozii distructive.

„O ‘bombă cu grafit’ se referă, de obicei, la o bombă aeriană de tip cluster care conține zeci de submuniții umplute cu filamente speciale de grafit”, arată analiza.

Aceste filamente, extrem de fine, sunt dispersate în aer și ajung pe echipamentele electrice. Deoarece grafitul este conductor, el produce scurtcircuite atunci când intră în contact cu transformatoare, linii de înaltă tensiune sau alte instalații.

Efectul principal este oprirea alimentării cu energie electrică, fără distrugerea fizică a infrastructurii.

„Prin conducerea electricității, aceste filamente provoacă scurtcircuite atunci când ajung pe echipamente, scoțând din funcțiune sistemele critice”, explică specialiștii.

Acest tip de armament este considerat „non-letal” în sensul că nu vizează direct personalul sau clădirile, ci funcționarea sistemelor.

Deși apare ca o noutate în actualul conflict, tehnologia nu este recentă.

Conform datelor istorice, munițiile cu grafit au fost utilizate în mai multe conflicte din ultimele decenii. În timpul Războiului din Golf din 1990–1991, astfel de arme au afectat aproximativ 85% din rețeaua electrică a Irakului.

The Ukrainian Armed Forces used “graphite bombs” to strike the energy infrastructure of the DPR. These munitions explode in the air, dispersing fine graphite fibers that cause short circuits in power lines. This was reported by the republic’s defense headquarters. pic.twitter.com/UDUB5X8IVm — Military Summary (@MilitarySummary) April 6, 2026

De asemenea, în 1999, în timpul bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei, efecte similare au dus la întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică la nivel național.

Aceste exemple sunt frecvent invocate pentru a ilustra eficiența armelor care vizează infrastructura energetică fără distrugeri vizibile.

Analiza imaginilor apărute online a generat ipoteza că dronele ucrainene de tip FP-1 sau FP-2, dezvoltate de compania Fire Point, ar putea fi echipate cu focoase speciale bazate pe grafit.

Unii experți consideră însă că, în locul unor bombe clasice de tip cluster, ar putea fi vorba despre focoase adaptate, încărcate cu materiale conductive similare.

„Ar fi mai corect să fie descrise ca drone cu focoase pe bază de grafit”, notează analiștii.

Cu toate acestea, lipsa confirmării oficiale și ambiguitatea imaginilor publicate mențin incertitudinea asupra naturii exacte a munițiilor.

Toate informațiile disponibile până în acest moment se bazează pe relatări din surse deschise și materiale video distribuite online.

„Nu există nicio confirmare oficială privind utilizarea acestor muniții pe dronele ucrainene”, subliniază mai multe analize.

De asemenea, unele elemente observate în imagini ar putea reprezenta componente ale dronelor sau ale altor tipuri de muniție, nu neapărat filamente de grafit.

Experții avertizează că interpretarea acestor dovezi trebuie făcută cu prudență, în lipsa unor date tehnice verificabile.

În paralel cu aceste posibile evoluții, Ucraina continuă atacurile asupra unor obiective strategice ruse.

Potrivit relatărilor internaționale, drone ucrainene ar fi lovit recent fregata „Amiral Grigorovici” în portul Novorossiisk, precum și platforma offshore Sivash.

Nava face parte din flota rusă și este capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr, utilizate frecvent în atacurile asupra teritoriului ucrainean.