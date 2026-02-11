AREVDD, 13 ani de proiecte care schimbă vieți: gala parteneriatelor și lansarea „Eroii energiei”

Pe 9 februarie 2026, la București, Asociația Română pentru Energie Verde și Dezvoltare Durabilă (AREVDD) a marcat 13 ani de activitate printr-o gală care a depășit formatul clasic aniversar și s-a conturat ca un manifest pentru sustenabilitate aplicată. Evenimentul a reunit parteneri, organizații și oameni care, de-a lungul timpului, au contribuit la transformarea energiei verzi într-un instrument concret de sprijin pentru comunități, educație, sănătate și incluziune socială.

Gala a fost deschisă și moderată de Ana Nedea, președinta AREVDD, care a subliniat încă de la început că misiunea asociației nu este doar una tehnică, ci profund socială: aceea de a construi proiecte care rămân și care pot fi replicate. Sub coordonarea sa, AREVDD și-a consolidat rolul de interfață între expertiza din energie regenerabilă și nevoile reale ale societății.

Fondată în 2013 și parte a grupului Simtel, asociația a crescut prin parteneriate stabile și prin proiecte care au demonstrat că sustenabilitatea poate avea efecte directe asupra calității vieții. De la soluții fotovoltaice pentru școli și centre sociale, până la sprijin pentru organizații care lucrează cu copii vulnerabili sau persoane cu dizabilități, AREVDD a construit un model în care energia verde devine infrastructură socială.

O primă categorie de premii a fost dedicată partenerilor alături de care AREVDD a construit proiecte cu impact, distinse cu titlul „Încredere care schimbă vieți”. În această categorie au fost premiați ABB, Toneli Holding, Carmistin, Dedeman, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, G Energy Solutions, ANT Energy și Sorin Andreiana.

Premiile au recunoscut contribuția acestora la dezvoltarea unor proiecte care au pus energia regenerabilă în slujba educației, incluziunii și dezvoltării comunitare, dar și rolul comunicării și al vizibilității în multiplicarea binelui construit.

Categoria „Curaj care schimbă vieți” a adus în prim-plan organizații și persoane care au demonstrat că schimbarea reală apare acolo unde există perseverență și asumare. Au fost premiate PRO SPEED, CLIMB AGAIN, Sebastian Onac și Asociația Magic.

Aceste distincții au evidențiat proiecte din zona sportului de performanță, terapiei prin mișcare, îngrijirii copiilor cu afecțiuni grave și sprijinului pentru familii aflate în situații dificile. În viziunea AREVDD, susținerea acestor inițiative înseamnă mai mult decât sprijin punctual: înseamnă crearea de contexte stabile în care energia verde contribuie la șanse reale pentru beneficiari.

Gala a inclus și premii speciale, dedicate ideilor care au deschis direcții noi în activitatea asociației. Dorin Cașu a fost distins cu premiul „Viziune educațională”, pentru contribuția sa la conceptul de asociere a tipurilor de energie regenerabilă cu personaje simbolice, un demers care a stat la baza dezvoltării programului educațional „Eroii energiei”.

Premiul special pentru creație a fost acordat lui Alexandru Neagu, câștigător al concursului de creație pentru mascota programului „Sorel”, personajul care va însoți copiii în activitățile educaționale dedicate energiei verzi.

În cadrul galei, AREVDD a acordat distincții și voluntarilor din cadrul grupului Simtel, recompensați pentru implicarea și numărul ridicat de ore de voluntariat dedicate proiectelor asociației. Fără a fi nominalizați individual, aceștia au fost apreciați ca un pilon esențial al activității AREVDD, contribuind constant la implementarea inițiativelor sociale și educaționale.

Lansarea programului educațional „Eroii energiei” a reprezentat punctul central al Galei AREVDD și marchează direcția strategică asumată de asociație pentru următorii ani. Inițiativa națională, dedicată elevilor din ciclul primar și cadrelor didactice, face parte din pilonul „Energia noastră, viitorul lor” și a fost concepută special pentru a putea fi implementată în cadrul Programului Național „Săptămâna Verde”, răspunzând unei nevoi reale din sistemul educațional românesc.

Programul este construit ca un demers de tip Action-First, care mută accentul de la simpla informare la implicare directă. Copiii nu sunt tratați ca receptori pasivi ai mesajelor despre sustenabilitate, ci sunt încurajați să devină actori ai schimbării în propriile familii și comunități. Prin activități adaptate vârstei, elevii învață ce este energia, care sunt principalele surse regenerabile – solară, eoliană, hidroelectrică și biomasă – și cum pot face diferența între sursele curate și cele poluante, înțelegând de ce alegerile zilnice contează.

Un accent important este pus pe formarea de comportamente concrete. Programul promovează gesturi simple, dar cu impact real, precum reducerea risipei de energie, folosirea luminii naturale sau stingerea luminii atunci când nu este necesară. Scopul nu este acumularea de informații teoretice, ci dezvoltarea unor reflexe care pot fi replicate și consolidate în timp.

Pentru cadrele didactice, „Eroii energiei” oferă un kit educațional complet, ușor de integrat la clasă: lecții structurate, animații video, fișe de lucru interactive adaptate pe categorii de vârstă și materiale care pot fi utilizate imediat în activitățile din Săptămâna Verde. Participarea este recunoscută oficial, iar școlile implicate sunt incluse pe harta națională a comunității „Eroii energiei”, contribuind la crearea unei rețele de bune practici în educația pentru mediu și energie verde.

Prin acest program, AREVDD își consolidează rolul de partener al sistemului educațional și de promotor al educației pentru sustenabilitate, mizând pe ideea că schimbarea reală începe devreme și se construiește prin responsabilitate, implicare și puterea exemplului.

Mai multe informații despre program, precum și detalii despre înscriere, sunt disponibile la www.arevdd.ro/eroii-energiei.

La 13 ani de la înființare, Gala AREVDD nu a fost un exercițiu de bilanț festiv, ci o reafirmare a direcției asumate. Premiile acordate au conturat o rețea de parteneriate care demonstrează că sustenabilitatea se construiește în timp, prin încredere, curaj, viziune și implicare.

Prin proiectele sale și prin lansarea „Eroii energiei”, AREVDD își consolidează poziția de actor relevant în educația pentru mediu și în dezvoltarea durabilă a comunităților, arătând că energia verde poate fi, înainte de toate, o formă de grijă față de oameni.

Sub coordonarea Anei Nedea, AREVDD intră într-o nouă etapă, în care educația devine pilon central, iar energia verde rămâne instrumentul prin care binele poate fi făcut, spus și dus mai departe în comunități.