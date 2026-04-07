Aproximativ 50.000 de oameni ar putea fi dați afară din call centere, în România

Inteligența artificială va duce la dispariția unor locuri de muncă, inclusiv în call center. Valul de concedieri a început deja, iar un expert din domeniu a susținut că lucrătorii umani vor deveni o raritate. „Ceea ce se întâmplă cu industria de voce în momentul de faţă e că începe şi ea să prindă un trend ascendent şi este foarte mult împinsă”, a spus Adrian Ispas, CEO și fondator Vatis Tech, la o emisiune.

Inteligența artificială evoluează rapid, iar în viitor numărul angajaților ar putea scădea semnificativ. Un specialist a explicat modul în care se vor schimba lucrurile și a vorbit despre tehnologiile de tip voice agents, sisteme automate capabile să poarte conversații telefonice naturale cu clienții.

În Europa de Vest și Statele Unite, tot mai multe firme adoptă aceste soluții și încep să reducă numărul lucrătorilor din call center.

Adrian Ispas, CEO și fondator Vatis Tech, a afirmat că această tehnologie va ajunge și în România în următorii doi ani. El a explicat că, odată cu această schimbare, mii de posturi din call center vor dispărea.

„Probabil în România încă n-au ajuns, cred că într-un an, doi, cel mai probabil vor ajunge şi aici. Ceea ce se întâmplă cu industria de voce în momentul de faţă e că începe şi ea să prindă un trend ascendent şi este foarte mult împinsă, în special de zona de voice agents”, a spus acesta, la emisiunea de business ZF Live.

Acesta a vorbit și despre nivelul la care a ajuns inteligența artificială, tot mai apropiată de comportamentul uman. Cei care vor suna în call center vor ajunge să discute cu un operator automat care imită foarte bine un om. „Un voice agent este pe scurt un robot la care suni într-un call center şi poate să poarte o conversaţie cu tine fără să îţi dai seama că acel om cu care ai vorbit era de fapt un voice agent”, a adăugat acesta.

În 2025, pentru jobul de operator call center s-au înregistrat peste 534.000 de căutări pe eJobs. Sectorul de call-center/BPO s-a menținut și anul acesta printre cei mai mari angajatori din România, cu 37.000 de locuri de muncă scoase pe piață, ceea ce îl plasează pe locul al doilea după retail.

În prezent, aproximativ 50.000 de români lucrează în call center. După apariția noii tehnologii și în România, numărul acestora ar putea scădea semnificativ.