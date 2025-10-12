Social

Aproape jumătate dintre români nu susțin reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Aproape jumătate dintre români nu susțin reintroducerea stagiului militar obligatoriuArmata romana. Sursa foto: MaPN
Aproape jumătate dintre români, respectiv 48%, consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o decizie potrivită, potrivit sondajului „Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române”, realizat de Avangarde.

Aproape jumătate din români consideră că Armata nu ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac

Sondajul făcut public duminică arată că 43% dintre respondenți susțin reintroducerea stagiului militar obligatoriu, iar 9% nu au o opinie sau nu au răspuns.

De asemenea, potrivit sondajului, 49% dintre români cred că Armata Română nu ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. În același timp, 35% se declară optimiști, iar 16% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul mai arată că 58% dintre români sunt de acord cu majorarea cheltuielilor pentru înarmare în țările membre NATO, inclusiv în România. Alți 30% nu susțin această măsură, iar 12% sunt nehotărâți.

Percepția românilor asupra riscului unui atac rusesc

Potrivit sondajului, 44% dintre respondenți sunt de acord ca dronele fără pilot care ar intra în spațiul aerian al României să fie doborâte. Alți 41% consideră că decizia ar trebui luată „în funcție de situație”, 8% au răspuns „mai degrabă nu”, 2% „cu siguranță nu”, iar 5% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul indică faptul că 58% dintre români consideră pericolul unui atac intenționat al Rusiei asupra României ca fiind mic, foarte mic sau inexistent. În schimb, 33% cred că riscul este mare sau foarte mare, iar 9% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Potrivit sondajului, 58% dintre români consideră că Guvernul gestionează „prost” capitolul Apărării Naționale, în timp ce 22% cred că este administrat „bine”. Alți 20% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Cine ar trebui să conducă Ministerul Apărării

Sondajul mai arată că 55% dintre români se opun trimiterii de trupe în cazul unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova. În același timp, 28% susțin această idee, iar 17% nu au o opinie sau nu au răspuns.

În contextul actualei situații geo-militare, 75% dintre români consideră că Ministerul Apărării Naționale ar trebui condus de un ofițer superior în retragere „cu calități profesionale recunoscute”. Un procent de 11% preferă un civil în această funcție, iar 14% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 6–10 octombrie, pe un eșantion probabilistic, multistratificat, format din 920 de persoane adulte, cu vârsta de peste 18 ani, din populația neinstituționalizată a României. Marja maximă de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

