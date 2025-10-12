Aproape jumătate dintre români nu susțin reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Aproape jumătate dintre români, respectiv 48%, consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o decizie potrivită, potrivit sondajului „Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române”, realizat de Avangarde.

Sondajul făcut public duminică arată că 43% dintre respondenți susțin reintroducerea stagiului militar obligatoriu, iar 9% nu au o opinie sau nu au răspuns.

De asemenea, potrivit sondajului, 49% dintre români cred că Armata Română nu ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. În același timp, 35% se declară optimiști, iar 16% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul mai arată că 58% dintre români sunt de acord cu majorarea cheltuielilor pentru înarmare în țările membre NATO, inclusiv în România. Alți 30% nu susțin această măsură, iar 12% sunt nehotărâți.

Potrivit sondajului, 44% dintre respondenți sunt de acord ca dronele fără pilot care ar intra în spațiul aerian al României să fie doborâte. Alți 41% consideră că decizia ar trebui luată „în funcție de situație”, 8% au răspuns „mai degrabă nu”, 2% „cu siguranță nu”, iar 5% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul indică faptul că 58% dintre români consideră pericolul unui atac intenționat al Rusiei asupra României ca fiind mic, foarte mic sau inexistent. În schimb, 33% cred că riscul este mare sau foarte mare, iar 9% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Potrivit sondajului, 58% dintre români consideră că Guvernul gestionează „prost” capitolul Apărării Naționale, în timp ce 22% cred că este administrat „bine”. Alți 20% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul mai arată că 55% dintre români se opun trimiterii de trupe în cazul unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova. În același timp, 28% susțin această idee, iar 17% nu au o opinie sau nu au răspuns.

În contextul actualei situații geo-militare, 75% dintre români consideră că Ministerul Apărării Naționale ar trebui condus de un ofițer superior în retragere „cu calități profesionale recunoscute”. Un procent de 11% preferă un civil în această funcție, iar 14% nu au o opinie sau nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 6–10 octombrie, pe un eșantion probabilistic, multistratificat, format din 920 de persoane adulte, cu vârsta de peste 18 ani, din populația neinstituționalizată a României. Marja maximă de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.