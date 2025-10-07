International

Apple, vizat de autoritățile franceze pentru încălcarea confidențialității

Apple, vizat de autoritățile franceze pentru încălcarea confidențialității
Din cuprinsul articolului

Parchetul din Paris a deschis o anchetă care vizează asistentul vocal Siri, dezvoltat de Apple, după ce un cercetător în tehnologie a depus o plângere în care acuză compania americană de colectarea ilegală a datelor utilizatorilor, potrivit Politico.

Compania Apple este acuzată de colectarea și analizarea conversațiilor cu Siri fără consimțământ

Apple    este investigată în Franța, după ce Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) a depus o plângere bazată pe acuzațiile cercetătorului Thomas Le Bonniec.

Cercetătorul susține că gigantul american ar fi colectat, înregistrat și analizat conversațiile utilizatorilor cu asistentul său vocal Siri fără consimțământul acestora. Investigația a fost încredințată unei unități de poliție specializată în infracțiuni informatice.

Cercetătorul susține că drepturile fundamentale ale oamenilor trebuie protejate

Thomas Le Bonniec a declarat că deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar în care drepturile fundamentale ale oamenilor contează și există organizații și persoane hotărâte să le apere.

”Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează şi există organizaţii şi persoane decisă să le apere”, a declarat cercetătorul.

apple

apple / sursa foto: dreamstime.com

Liga Franceză pentru Drepturile Omului a precizat anterior că plângerea acuză compania Apple de colectarea, înregistrarea și analizarea conversațiilor cu Siri fără consimțământul utilizatorilor. Reprezentanții companiei nu au răspuns luni solicitărilor pentru a oferi un punct de vedere.

Apple susține că a schimbat măsurile de confidențialitate pentru asistentul vocal

Apple a declarat că a schimbat măsurile de protecție a confidențialității pentru asistentul vocal Siri începând cu anul 2019 și a reluat aceste îmbunătățiri și în cursul acestui an. Reprezentanții companiei au precizat în trecut că informațiile colectate nu sunt partajate cu firme de marketing și nu sunt comercializate către agenții publicitare.

Reprezentanții Apple au amintit de  o postare oficială din luna ianuarie, în care compania și-a reafirmat angajamentul ferm pentru protecția datelor personale ale utilizatorilor și pentru respectarea strictă a dreptului acestora la viață privată.

