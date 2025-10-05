International

Apple, nevoită să retragă aplicația de monitorizare ICE, după presiunile făcute de Trump

Apple, nevoită să retragă aplicația de monitorizare ICE, după presiunile făcute de Trump
Conducerea Apple a decis să elimine din App Store aplicaţia ICEBlock şi alte aplicaţii asemănătoare, care urmăreau activitatea agenţilor de imigraţie americani, după ce a fost contactată de administraţia preşedintelui Donald Trump.

Decizie rar întâlnită în lumea tehnologiei de vârf. Apple a retras o aplicație, presată de președintele Donald Trump

Este vorba despre o situație rarisimă, în care o companie de tehnologie elimină aplicaţii la cererea directă a guvernului federal din SUA.

Alphabet, compania-mamă a Google, a șters aplicaţii de același gen, și a vorbit despre încălcări ale politicilor interne. Dar, oficialii au menționat că nu a fost contactată de Departamentul Justiţiei înainte de a lua această decizie, conform Reuters.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video X.com

Ce este ICE

ICE reprezintă un pilon al politicii intransigente ce vizează imigraţia, promovată de liderul de la Casa Albă. Acest proces include raiduri şi arestări frecvente ale migranţilor, măsuri criticate de activişti pentru restrângerea libertăţii de exprimare şi a dreptului la apărare.

„Pe baza informaţiilor primite de la forţele de ordine privind riscurile de securitate asociate aplicaţiei ICEBlock, am decis să o retragem, alături de alte aplicaţii similare, din App Store”, au anunțat oficialii companiei Apple.

Departamentul Justiţiei a confirmat că a cerut companiei Apple să elimine aplicaţia. Magistrații au mai spus că firma a respectat solicitarea.

Anunțul făcut de dezvoltatorul aplicației

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că „ICEBlock este concepută să pună agenţii ICE în pericol doar pentru că îşi fac meseria, iar violenţa împotriva forţelor de ordine este o linie roşie intolerabilă”.

Joshua Aaron, cel care a dezvoltat aplicația a criticat decizia luată de Apple, despre care a spus că este „un act de capitulare în faţa unui regim autoritar”. De asemenea, a mai anunțat că echipa sa juridică analizează opţiunile legale.

Experţi juridici consultaţi de Reuters au afirmat că monitorizarea publică a agenţilor ICE este, în mare parte, protejată de Constituţia SUA, atâta timp cât activiştii nu obstrucţionează activitatea autorităţilor.

Apple a anunțat în rapoartele sale de transparenţă că, anul trecut, a eliminat peste 1.700 de aplicaţii la cererea guvernelor. Majoritatea au provenit din China (peste 1.300), Rusia (171) şi Coreea de Sud (79).

