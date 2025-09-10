Social Apple va lansa noi ceasuri Apple Watch. Când vor fi disponibile







Compania Apple a prezentat, pe lângă noile smartphone-uri iPhone 17, și modelele Apple Watch Series 11, Ultra 3 și SE 3.

Compania a anunțat că modelele acestei serii sunt cele mai subțiri de până acum și mai eficiente din punct de vedere energetic, consumând mai puțină baterie pentru conexiunea de date.

Apple Watch Series 11 are acum 5G, dar și o sticlă mai rezistentă, denumită de companie IonX, care rezistă de două ori mai bine la zgârieturi decât modelul anterior.

Cea mai importantă noutate pare să fie funcția de alertare în caz de hipertensiune arterială, care monitorizează tensiunea cronică. Ea funcționează în fundal, analizează datele pe parcursul unei luni și trimite o notificare dacă detectează hipertensiune.

O altă funcție nouă dedicată sănătății este scorul pentru somn, care ajută utilizatorii să înțeleagă calitatea odihnei, pe baza datelor colectate de ceas. Bateria rezistă aproximativ 24 de ore, iar prețul de pornire este de 400 de dolari.

Vârful de gamă Apple Watch Ultra 3 are un ecran OLED LTPO3, care reduce consumul de baterie și crește autonomia de 42 de ori.

Ecranul este mai luminos, cu rame mai subțiri, și oferă astfel cel mai mare display pe care compania l-a pus vreodată pe un ceas. Noul dispozitiv include conexiuni la satelit și 5G, iar prețul de pornire este de 800 de dolari.

Apple Watch SE 3 folosește cipul S10, pe care compania îl consideră cel mai puternic pentru ceasurile sale. De asemenea, noul ceas aduce funcția Always On Display și gesturi noi, precum double tap și întoarcerea din încheietură. Pe partea de sănătate, ceasul poate măsura anumite semne vitale, inclusiv temperatura încheieturii.

Bateria ține aproximativ 18 ore, încărcarea este de două ori mai rapidă, iar prețul de pornire este de 250 de dolari. Toate cele trei ceasuri vor fi disponibile din 19 septembrie.