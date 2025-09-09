International Noul Ministru al Sănătății din Suedia a leșinat la prima conferință de presă







Noul ministru al sănătății din Suedia, Elisabet Lann, a leșinat marți în timpul unei conferințe de presă, chiar în prima sa zi oficială de mandat. Membră a Partidului Creștin Democrat, Lann a fost prezentată presei de premierul Ulf Kristersson, la deschiderea noului an parlamentar 2025-2026, potrivit Euractiv.

Înainte de incident, Elisabet Lann a subliniat că sistemul medical din Suedia are o calitate ridicată, dar este afectat de timpul ridicat de așteptare. „Trebuie să trecem la un sistem de sănătate echitabil și este clar că trebuie să întărim controlul guvernamental”, a declarat Lann în fața jurnaliștilor. Ea a adăugat că nu este demn pentru un stat al bunăstării ca pacienții să fie obligați să aștepte luni întregi pentru tratamente.

Noua ministră a făcut parte și din comitetul de investigație care, în iunie 2025, a concluzionat că o naționalizare completă sau parțială a sistemului sanitar nu este realizabilă în prezent. Totuși, raportul a subliniat nevoia unor măsuri urgente pentru reducerea inechităților și a listelor de așteptare.

Elisabet Lann o înlocuiește pe Acko Ankarberg Johansson, care a demisionat luni după-amiază după trei ani la conducerea Ministerului Sănătății. Johansson a anunțat, totodată, că își părăsește locul din Parlament și renunță la candidatura pentru viitoarele alegeri. „Din 1986 am ocupat diferite funcții ca reprezentant al Creștin-Democraților. A fost o onoare să lucrez pentru și împreună cu această mișcare”, a transmis aceasta.

Johansson a luat decizia după o discuție cu lidera partidului și vicepremierul Ebba Busch, care a insistat asupra accelerării reformelor din sănătate. Tema este una centrală în campania electorală a Creștin-Democraților, iar presiunea pentru rezultate rapide este în creștere.

Elisabet Lann a explicat ulterior că leșinul din timpul conferinței a fost cauzat de o scădere bruscă a glicemiei. Cu un master în științe politice și studii de pace și dezvoltare, Lann a activat anterior ca politician local în Consiliul Orașului Gothenburg, unde a gestionat proiecte legate de sănătate publică.

Elisabeth Lann a fost nominalizată de Busch și susținută de premierul Kristersson, fiind considerată o figură capabilă să ducă mai departe agenda partidului.