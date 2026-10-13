Apple a lansat un nou dispozitiv pentru casă. Ce funcții noi oferă

Apple a prezentat HomeView, primul său ecran inteligent destinat locuințelor. Dispozitivul folosește inteligența artificială pentru a răspunde la întrebări și pentru a controla echipamentele conectate din casă. Una dintre funcțiile sale permite identificarea membrilor familiei după față și voce, astfel încât fiecare utilizator să aibă acces la o interfață personalizată, relatează The Verge.

Apple a lansat HomeView, un dispozitiv smart home construit în jurul procesorului A18 și al asistentului Siri AI. Produsul folosește un sistem de operare propriu, cu mai multe ecrane și elemente de interfață asemănătoare celor disponibile pe Apple Watch. Noul echipament este destinat utilizării în locuință și permite accesarea informațiilor, comunicarea și gestionarea dispozitivelor inteligente.

Asistentul vocal Siri AI este integrat în HomeView și poate executa mai multe comenzi fără ca utilizatorul să interacționeze direct cu ecranul. Acesta poate răspunde la întrebări, poate furniza date din aplicațiile utilizate și permite controlarea prin voce a echipamentelor inteligente conectate din locuință.

HomeView nu dispune de un magazin propriu de aplicații, însă vine cu mai multe servicii Apple instalate din fabrică.

Printre acestea se numără Safari, Messages și FaceTime. Sunt disponibile și anumite aplicații dezvoltate de alte companii, inclusiv Spotify.

Una dintre funcțiile dispozitivului este identificarea utilizatorilor prin recunoaștere facială și vocală.

Sistemul poate face diferența între membrii aceleiași familii și poate afișa o interfață adaptată fiecăruia, în funcție de persoana identificată. Pentru apelurile video prin FaceTime, Apple a integrat o cameră de 12 megapixeli, compatibilă cu tehnologia Center Stage.

Această funcție permite ajustarea automată a încadrării, astfel încât utilizatorul să rămână în centrul imaginii inclusiv atunci când se deplasează în timpul conversației.

HomeView a fost prezentat oficial pe 13 octombrie 2026, iar lansarea comercială este programată pentru 13 noiembrie.

Dispozitivul va putea fi utilizat pentru comunicare, accesarea aplicațiilor și administrarea echipamentelor inteligente din locuință, prin intermediul comenzilor vocale și al interfeței sale.

Potrivit informațiilor publicate la lansare, disponibilitatea inițială va fi limitată la anumite piețe, România nefiind inclusă în primul val.