Aplicația pentru telefon care anunță întârzierile zborurilor înaintea companiilor aeriene

Aplicația Flighty a introdus funcția „Airport Intelligence".
Aplicația Flighty a introdus funcția „Airport Intelligence”, care anunță întârzierile zborurilor înaintea companiilor aeriene și explică motivele acestora pe baza datelor din aviație.

O nouă aplicație promite mai multă claritate pentru pasagerii afectați de întârzierile zborurilor

Întârzierile și anulările de zboruri rămân o sursă frecventă de disconfort pentru pasageri. În multe cazuri, lipsa informațiilor clare amplifică frustrarea, mai ales atunci când datele diferă de la o sursă la alta sau apar modificări în ultimul moment.

O actualizare recentă a aplicației Flighty își propune să reducă această incertitudine. Platforma introduce o funcție numită „Airport Intelligence”, care oferă informații despre întârzieri și schimbări de poartă înainte ca acestea să fie comunicate oficial de companiile aeriene.

Aplicația care anunță întârzierile zborurilor utilizează date în timp real pentru a anticipa problemele

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul aplicației, sistemul monitorizează aeronava alocată unui zbor cu până la 25 de ore înainte de decolare. Astfel, utilizatorii pot primi estimări privind ora de plecare înainte ca operatorii aerieni să transmită notificări oficiale.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Companiile aeriene păstrează adesea informațiile despre întârzieri ascunse până în ultimul moment. Flighty nu face acest lucru. Urmărim aeronava care urmează să opereze zborul cu 25 de ore înainte, astfel încât putem estima o nouă oră de plecare cu mult înainte ca linia aeriană să anunțe oficial”, se arată în descrierea funcției.

Aplicația indică faptul că întârzierile sunt cauzate cel mai frecvent de sosirea târzie a aeronavelor. În acest sens, folosește algoritmi de tip machine learning pentru a anticipa problemele.

Avioanele care ajung târziu reprezintă principala cauză a întârzierilor. Flighty utilizează machine learning pentru a anticipa întârzierile cauzate de sosirea întârziată a aeronavelor – cu până la șase ore înainte ca linia aeriană să comunice acest lucru”, a anunțat compania.

Datele din aviație sunt traduse într-un limbaj accesibil publicului

Pe lângă întârzierile cauzate de aeronave, aplicația analizează și restricțiile impuse de controlul traficului aerian, considerate a doua cauză majoră.

Restricțiile impuse de controlul traficului aerian reprezintă a doua cauză a întârzierilor. Flighty analizează aceste date și îți arată ce ar putea afecta zborul tău: opriri la sol, condiții meteo sau probleme în aeroport”, a mai anunțat compania.

Pentru a genera aceste informații, aplicația utilizează date tehnice folosite de piloți și controlori de trafic aerian. Ulterior, acestea sunt interpretate și prezentate într-o formă ușor de înțeles.

Flighty sintetizează aceste mesaje pe măsură ce sunt emise, traduce limbajul tehnic din aviație într-un limbaj accesibil și îl combină cu datele sale avansate de urmărire a zborurilor pentru a arăta cum pot afecta problemele din aeroport toate zborurile, rutele sau chiar companiile aeriene întregi”, au explicat reprezentanții companiei, potrivit Daily Mail.

Noua funcție oferă o imagine de ansamblu asupra situației din aeroporturi

Funcția „Airport Intelligence” nu se limitează la un singur zbor, ci oferă o perspectivă mai amplă asupra problemelor dintr-un aeroport. Utilizatorii pot afla cum sunt afectate mai multe curse, rute sau companii aeriene în același timp. Serviciul este disponibil și gratuit pe site-ul Flighty, pentru cei care nu doresc să descarce aplicația.

Blocajele din aeroporturi devin tot mai frecvente, iar până acum era nevoie de un pilot, un controlor de trafic aerian sau un expert în aviație pentru a explica motivele. Airport Intelligence transformă datele brute în informații utile, astfel încât să știi mereu ce se întâmplă în aeroportul tău”, a declarat CEO-ul companiei, Ryan Jones.

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
