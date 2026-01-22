Apel care traversează granițele. Un minut de tăcere, pentru cei uciși în Iran

Fosta împărăteasă din Iran, Farah Pahlavi, a lansat un apel public rar, marți seara, prin intermediul rețelelor sociale, solicitând declararea zilei de 23 ianuarie 2026 drept Zi Națională de Doliu, potrivit The Jerusalem Post.

Inițiativa are ca scop comemorarea persoanelor ucise în contextul represiunii protestelor desfășurate în Iran în ultimele luni. Apelul se adresează atât cetățenilor aflați în interiorul țării, cât și comunităților iraniene din diaspora.

În mesajul său, Farah Pahlavi a afirmat că Iranul a fost martorul unor „crime împotriva umanității” în ultimele zile, făcând referire la violențele raportate în timpul intervențiilor forțelor de securitate.

„Sângele vărsat de mii dintre compatrioții noștri din Iran nu poate fi ignorat și nici călcat în picioare”, a transmis fosta împărăteasă. Ea a mai precizat că „copiii curajoși ai Iranului și-au sacrificat viața și și-au vărsat sângele la rădăcina puieților libertății”.

Potrivit declarației, Farah Pahlavi a propus ca la ora 12:00, ora locală, în data de 23 ianuarie, să fie păstrat un minut de reculegere în memoria celor uciși. Apelul vizează participarea iranienilor din întreaga lume, indiferent de locul în care se află.

Inițiativa fostei împărătese vine pe fondul actualizării datelor publicate de Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizație care monitorizează situația drepturilor omului în Iran.

Conform statisticilor prezentate de HRANA, bilanțul protestelor include 4.519 decese confirmate, alte 9.049 de cazuri aflate în curs de verificare, 5.811 persoane grav rănite și 26.314 arestări.

În același timp, autoritățile iraniene au impus o întrerupere extinsă a accesului la internet, care a depășit 300 de ore, potrivit acelorași surse.

În acest context, mai multe relatări din interiorul țării indică intervenții ale forțelor de securitate în locuințe private, în încercarea de a identifica participanți la proteste.

În mesajul său, Farah Pahlavi a făcut referire la mamele victimelor, afirmând: „Națiunea mare a Iranului mă numește cu afecțiune ‘Mama Iranului’.

‘Mama Iranului’ se alătură tuturor mamelor din Iran cărora li s-a refuzat dreptul de a-și plânge copiii pierduți în acest masacru nemilos”.

Ea a adăugat că, din acest motiv, declară ziua de 23 ianuarie drept Zi Națională de Doliu și solicită respectarea unui minut de reculegere „pentru a-i onora pe copiii noștri căzuți”.

Farah Pahlavi este văduva fostului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, înlăturat de la putere în urma Revoluției Islamice din 1979.

Fiul său, Reza Pahlavi, este activ în spațiul public internațional în contextul protestelor, fiind prezentat de susținătorii săi drept o voce a opoziției iraniene din exil.

Potrivit informațiilor disponibile, acesta a promovat apeluri la greve și a anunțat elaborarea unui cadru de tranziție politică pentru Iran, în eventualitatea unei schimbări de regim.

Apelul lansat de Farah Pahlavi se încheie cu un mesaj adresat iranienilor, în care sunt îndemnați să continue demersurile până când, potrivit afirmației sale, țara „își va recâștiga libertatea”, mesajul final fiind: „Lumina va învinge întunericul”.