Apartament lui Gheorghe „Stelu” Stelian, scos la licitație pentru 3 milioane de euro

Un apartament de 258 mp din proiectul de lux Kiseleff 16, construit pe locul unei vile cumpărate în 2012 de controversatul afacerist Gheorghe „Stelu” Stelian, va fi scos la licitație publică de executorul judecătoresc, după ce Judecătoria Sector 1 București a încuviințat executarea silită în dosarul nr. 28296/299/2025, cu un preț de pornire de aproape 3 milioane de euro.

În 2012, Gheorghe Stelian, cunoscut și drept „săgeata” lui Dorin Cocoș, a cumpărat de la RA-APPS o vilă de lux pe Șoseaua Kiseleff nr. 16, pentru care a plătit cinci milioane de euro. După condamnarea primită în dosarul fraudei de la ANRP, Stelian a scăpat atât de afacerile care puteau fi puse sub sechestru, cât și de vilă, demolată ulterior pentru a face loc unui condominiu.

Proiectul imobiliar Kiseleff 16, realizat de arhitectul Daniel Ciocăzanu, este unul dintre cele mai cunoscute și comentate proiecte de lux din București, apreciat pentru apartamentele care se vindeau la peste zece mii de euro pe metru pătrat, potrivit site-ului specializat Property Index.

Prețurile anunțate anterior pentru apartamentele din proiectul Kiseleff 16 erau de 11.350 de euro pe metru pătrat pentru un apartament de 160 mp cu trei camere, etajul 2, în mai 2022, și 44 de euro pe metru pătrat pentru închiriere, pentru un apartament de 192 mp cu terasă de 56 mp și două locuri de parcare, mobilat complet, în decembrie 2024.

La începutul anului 2026, executorul judecătoresc Stancu Marian a anunțat că pe 2 februarie vor fi scoase la licitație publică un apartament de 258,40 mp situat la etajul 3, precum și două locuri de parcare, cu prețuri de pornire de 14.187.600 lei pentru apartament și câte 258.417 lei pentru fiecare loc de parcare.

Executarea silită a fost demarată la cererea creditorului PROCEMA IMOB S.R.L., prin avocatul Cabinet Avocat Ioana Bogoie, împotriva STEDA RESIDENCE S.R.L., pe baza titlului executoriu reprezentat de o convenție autentificată de notarul public Ioana Băsescu la 28 martie 2025.

Judecătoria Sector 1 București a încuviințat executarea silită prin încheierea din 24 iulie 2025, iar executorul judecătoresc a stabilit pe 9 ianuarie 2026 prețul imobilului urmărit silit și termenul pentru vânzarea la licitație publică.