Profeția lui Dragomir: Un apartament va ajunge la un milion de euro în București

Dumitru Dragomir face o previziune sumbră legat de creșterea prețurilor la imobiliare. Acesta apreciază că un apartament de patru camere în București va ajunge la 1 milioane de euro.

Fostul președinte al LPF, care are multe afaceri imobiliare a explicat că dacă nu era războiul, prețul imobiliarelor creștea demult. ”Norocul nostru în ghilimele ca să nu fiu înțeles greșit, un apartament de patru camere costa un milion.

Sută la sută când se termină războiul, atât va costa un apartament de 3-4 camere în București. Și în jurul Bucureștiului va fi același lucru. Acum s-au deșteptat românii nu mai cumpără în București. Dacă te duci de aici până în Militari faci două ore la ora 5”, a explicat omul de afaceri.

Acesta a adăugat că la acest moment nu mai există terenuri de vânzare în partea de Nord a capitalei. Practic tot ce a fost s-a vândut și s-a construit. Practic ar mai rămâne 1000 de hectare pe care s-ar mai putea face ceva. ”Și atunci cumpără în Nord, de asta s-a scumpit Nordul.

Nu mai sunt pământuri, mai are Gigi Becali și mai au câțiva. Părerea mea e că nu mai sunt o mie de hectare de construcție în Nordul Bucureștiului. Numai dacă te duci la Ploiești sunt mai multe. Dar aici până în Corbeanca cu Mogoșoaia cu tot nu sunt o mie de hectare de locuri de casă”, a mai spus Mitică Dragomir.

Chiar dacă toată lumea vorbește despre o criză financiară, iată că partea imobiliară nu pare afectată. Asta și grație diasporei care ar munci pentru un apartament în București, potrivit omului de afaceri.

”Știi în cât timp se ocupă?! În 5 ani. pentru că cei care lucrează în străinătate, au ca țel să își cumpere o locuință. În jurul Bucureștiului sau în București că aici au de toate. În primul rând nu se găsesc materiale de construcții”.