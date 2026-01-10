Creditul care te lasă fără salariu. Câți ani trebuie să muncești pentru un apartament

Salariul minim net în România este de aproximativ 2.500 de lei pe lună. În 2025, un apartament mediu cu două camere în București costa între 100.000 și 110.000 de euro, ceea ce ar echivala cu peste 18 ani de venituri nete cumulate, într-un scenariu teoretic în care nu s-ar cheltui nimic pe traiul de zi cu zi, a explicat Oana Ivan, expertă pe piața imobiliară, la antena3.ro.

În cazul unui împrumut bancar pentru un apartament de 110.000 de euro, cu un avans de 15%, rata lunară ar fi între 4.000 și 4.500 de lei, aproape egală cu salariul mediu net de 5.500 de lei pe economie. Achiziția ar necesita, fie un cuplu cu două salarii medii, fie o persoană cu venituri semnificativ mai mari.

Oana Ivan, expert pe piața imobiliară, a declarat că prețul unui apartament mediu de două camere în București a ajuns la un nivel care a depășit puterea de cumpărare a unui cumpărător cu venituri medii. Achiziția ar necesita fie să nu se cheltuiască nimic, fie un co-plătitor, iar un singur cumpărător nu se mai încadrează în condițiile actuale de creditare.

Un apartament nou în zone centrale poate ajunge la 180.000–200.000 de euro, iar unul într-un bloc vechi între 120.000 și 140.000 de euro. Pentru cumpărătorii cu venituri mici și medii, opțiunile rămân amânarea achiziției, redimensionarea către garsonieră sau mutarea în cartiere periferice, precum zona extremă vest, Popești-Leordeni sau Militari.

La începutul anului 2026, piața imobiliară din România a arătat semne de dinamism, în special în segmentele de lux și investiții sigure. Marion Stanca, owner Sfinx Imobiliare, a explicat că imobiliarele rămân una dintre cele mai sigure modalități de a păstra și crește averea în timp, în special pentru investitorii pe termen mediu și lung, iar perioadele de criză reprezintă oportunități pentru investiții prudente.

Agentul imobiliar a explicat că pentru 2026, cuvântul cheie este „precauția”. Piața s-a orientat spre cumpărător, iar ofertele au devenit mai mici, câteodată cu până la 10% sub valoarea de listare. Cumpărătorul este cel care decide în final care este oferta cea mai bună. Marion Stanca a explicat că apartamentele și garsonierele vechi rămân o o investiție pe piața imobiliară pe termen lung.