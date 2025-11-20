Monden

Antonia, mesaj dur pentru cei care se folosesc de copiii ei: Nu sunt decor

Comentează știrea
Antonia, mesaj dur pentru cei care se folosesc de copiii ei: Nu sunt decorAntonia. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Antonia a transmis un mesaj dur după ce a descoperit că imaginile cu copiii ei au ajuns în mediul online fără ca ea să fie întrebată. Artista, vizibil iritată, a spus că nu acceptă astfel de gesturi sub nicio formă și că situația i se pare profund lipsită de respect, mai ales că este vorba despre minori.

Antonia se revoltă

Potrivit Antoniei, faptul că unele persoane folosesc imagini cu copiii altcuiva pentru a se pune în valoare este complet nepotrivit și deranjant. Iubita lui Alex Velea a spus că cei trei copii nu sunt o jucărie.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit… Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni”, a scris artista.

Antonia, Alex Velea și copiii

Antonia, Alex Velea și copiii. Sursa foto Instagram

Mesaj dur pentru cei care se folosesc de copiii ei

Antonia a ținut să precizeze că mesajul ei nu este adresat doar necunoscuților, ci și celor apropiați. Potrivit artistei , nu există nicio justificare pentru a fotografia sau filma copiii unei persoane și a posta imaginile fără permisiune. Ea le-a recomandat celor care suferă de atenție să își găsească altă activitate.

România ar putea avea o iarnă cu episoade extreme. Anunțul făcut de ANM
România ar putea avea o iarnă cu episoade extreme. Anunțul făcut de ANM
Judecătorii i-au dat fostului judecător Mihail Udroiu, pensionat la 48 de ani, zeci de mii de euro plăți retroactive
Judecătorii i-au dat fostului judecător Mihail Udroiu, pensionat la 48 de ani, zeci de mii de euro plăți retroactive

„Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei. Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal”, a punctat artista.

Antonia și Velea

Antonia și Velea. Sursa foto Arhiva EVZ

Antonia s-a operat

În urmă cu câteva luni, Antonia a povestit că a fost nevoită să se opereze. De pe patul de spital, ea le-a transmis fanilor că se simte bine și că va reveni curând pe scenă, însă preferă să ofere detalii atunci când se va simți pregătită.

„Mi-e atât de dor de scenă! A trebuit să mă operez, dar mă voi întoarce în curând!”, scria artista la acel moment, asigurându-și fanii că recuperarea decurge normal și că abia așteaptă să revină în fața publicului.

Mesajul Antoniei readuce în discuție problema expunerii minorilor pe internet, un subiect din ce în ce mai dezbătut. Mulți părinți din showbiz au început să fie tot mai stricți atunci când vine vorba despre publicarea imaginilor cu cei mici, tocmai pentru a le proteja intimitatea și siguranța.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - UE pregătește reforme dure pe piața imobiliară. Noi taxe și restricții pentru platformele turistice
23:48 - România ar putea avea o iarnă cu episoade extreme. Anunțul făcut de ANM
23:40 - Popșoi, după declarațiile lui Ozerov: „Se preface că nu știe ale cui sunt dronele care ucid oameni
23:32 - Barajul Vidraru se golește. Patru localități au rămas fără apă potabilă
23:22 - Gigi Becali, operat de neurochirurgul Ștefan Mindea. Cine i-a fost alături în spital
23:13 - Ludovic Orban îl numește pe Nicușor Dan „naiv”: Cine crede că poate să se înțeleagă cu PSD nu cunoaște bine politică

HAI România!

Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale