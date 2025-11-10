Adicțiile minorilor – povara ascunsă care amenință economia și viitorul tinerilor

O cercetare recentă realizată de Academia de Studii Economice (ASE) din București arată că adicțiile la minori reprezintă o povară economică semnificativă pentru România, echivalentă cu aproximativ 0,4% din PIB, adică 1,35 miliarde de euro anual.

Studiul, realizat la inițiativa Asociației „Eu te iubesc”, fondată de actrița Laura Cosoi, și a Asociației Familiilor Numeroase, a fost prezentat luni, 10 noiembrie 2025, în Aula Magna a ASE, în prezența autorităților, experților și publicului larg.

Conform cercetării intitulată „Impactul economic și social al adicțiilor la minori în România”, sumele cheltuite anual de stat pentru a gestiona efectele consumului de substanțe sau alte comportamente adictive în rândul copiilor care au abandonat școala se ridică la 1,35 miliarde de euro.

Experții avertizează însă că cifra reală ar fi mult mai mare dacă ar fi incluse și minorii care încă frecventează școala.

Pentru a înțelege magnitudinea: cu acești bani s-ar putea construi aproximativ 48 de bazine olimpice de înot sau acoperi factura la gaze pentru peste 6 milioane de gospodării, aproape 70% din totalul de la nivel național.

Studiul detaliază impactul adicțiilor la nivel operațional: aproximativ 55.000 de cazuri medicale, 49.000 de incidente legate de justiție și siguranța publică, 41.000 de intervenții în asistență socială, 191.000 de evenimente educaționale afectate și 90.000 de zile de productivitate parentală pierdute anual.

Toate acestea afectează capitalul uman și reduc productivitatea națională, punând presiune suplimentară pe sistemele publice de sănătate, educație și protecție socială.

La prezentarea studiului, Laura Cosoi, alături de reprezentanți ai ASE și oficialități, a subliniat necesitatea unei strategii naționale coerente împotriva adicțiilor la minori. „Costurile adicțiilor sunt uriașe pentru stat, dar pot fi prevenite prin intervenții coordonate și integrate”, a declarat Cosoi, insistând pe implicarea autorităților, a comunităților și a părinților.

Profesorul Mihaela Mosora, unul dintre coordonatorii cercetării, a explicat că măsurile exclusiv punitive nu au fost eficiente: „Fără o abordare preventivă și sustenabilă, costurile vor crește anual, iar efectele educaționale și de sănătate se vor acumula, afectând competitivitatea economică și securitatea demografică a țării.”

Evenimentul a reunit oficiali din Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și personalități publice. Diana Pungă, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, a subliniat: „Administrația Prezidențială sprijină cooperarea între instituții, educație, sănătate și societatea civilă pentru a crea un cadru coerent de prevenție și sprijin.”

Rareș Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, a completat: „Adicțiile minorilor nu sunt doar o dramă individuală, ci o pierdere anuală de peste 1,3 miliarde de euro pentru România. Prevenția trebuie să înceapă în familie și să fie susținută de comunitate.”