Politica Antonescu, după vizita la CNSAS: Am luat copia care mă interesa. Anunțul de la ora 17.00







Crin Antonescu, candidatul coaliției la prezidențiale, a studiat documentele de la CNSAS, după ce a fost acuzat că a dat colaborat cu Securitatea. La ieșirea din instituție, fostul lider PNL a declarat că a obținut copia care îl interesa. La ora 17.00, va susține o conferință de presă.

Crin Antonescu, explicații în scandalul declarațiilor date la Securitate

În plină campanie electorală, candidatul la prezidențiale a fost acuzat că a colaborat cu Securitatea. După izbucnirea acestui scandal politic, fostul lider PNL le-a cerut reprezentanțilo CNSAS să publice declarația pe care a dat-o la Securitate în 1987.

El a afirmat că nu a fost niciodată colaborator al Securității, sub nicio formă, și cu atât mai puțin implicat în activități de poliție politică. Joi, Crin Antonescu a studiat dosarul de la CNSAS și a declarat că a intrat în posesia datelor care îl interesau.

„Am luat copia care mă interesa. Instituția a fost foarte promptă. Voi face o conferință și voi prezenta toate detaliile. (…) Nu liderii coaliției mi-au cerut să fac acest lucru”, a afirmat el.

Cum se apără fostul lider PNL

După valul de acuzații, Crin Antonescu a explicat că nu a fost niciodată colaborator al Securității. De altfel, reprezentanții CNSAS au confirmat că acesta a fost anchetat în 1988.

„Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității și nu am făcut poliție politică. Nu am avut, de altfel, nicio legătură cu Securitatea decât din calitatea de urmărit, în cazul la care mă voi referi imediat, cu toate amănuntele pe care le cunosc”, a declarat el.

Crin Antonescu, apărat de o profesoară de matematică

Marcelina Popa, profesoară de matematică din Tulcea, a făcut publică o fotografie în care Crin Antonescu apare alături de Ștefan Costache și alți prieteni din tinerețe. Ea susține că, în 1988, Ștefan Costache, apropiat al actualului candidat la prezidențiale, a încercat să fugă din țară, dar a fost prins.

„Ștefan intenționa să plece iar, dar nu i-a spus asta decât lui Crin, care a păstrat secretul. Au stabilit ca la două săptămâni după ce trece granita, Crin sa-i anunțe pe părinții lui Ștefan, ceea ce a și făcut. Ștefan a reușit să fugă pe la sârbi și în final a ajuns în Canada. Dacă Crin l-ar fi turnat, cum insinuează unii, nu ar fi reușit să plece”, a explicat ea.