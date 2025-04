Politica Manipularea despre Crin Antonescu, demontată. Explicațiile istoricului Mihai Demetriade







Mihai Demetriade, istoric și consilier senior la Direcția de cercetare a CNSAS, a lansat marți, pe Facebook, acuzații conform cărora „cineva din Colegiul CNSAS, interesat politic, a manipulat cu bună intenție presa” în cazul lui Crin Antonescu.

Cum s-a născut manipularea despre Antonescu a G4Media

CNSAS a comunicat că Antonescu „nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliție politică”, însă a oferit o declarație fostei Securități referitoare la o persoană apropiată. Candidatul Alianței a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost „o victimă a Securității, nicidecum un colaborator”.

„Cineva din Colegiul CNSAS, interesat politic, a manipulat cu bună intenție presa (G4Media), pe fondul previzibil al necunoașterii legii, a practicii judiciare și arhivelor represive.

Să ne lămurim cu începutul, că o să auziți masele de guriști care o să-și dea cu părerea în completă necunoștință de cauză: Crin Antonescu nu „a dat nici o declarație la Securitate”, cum se afirmă – profund manipulator – în articolul G4Media, spune Demetriade.

Antonescu, chemat la Securitate după încercarea de fugă din comunism a unui prieten

„Crin Antonescu a fost convocat (atenție!!! a fost convocat!), așa cum oricine putea să fie convocat înainte de 1989, la sediul unui Inspectorat al Ministerului de Interne sau la sediul vreunei autorități. Convocările nu menționau nici motivul, nici că ea se face la sediul Securității.

Te duceai, că era obligatoriu să te duci, atunci când erai convocat de o autoritate a statului. Nu s-a dus acolo din propria voință, cum se sugerează, volatil și ambiguu, în articolul G4Media. Nu s-a dus să „toarne”, ca să fiu mai clar. Odată ajuns acolo, aflai (sau nu!!) că discutai cu un securist, nu totdeauna acești oameni își declinau apartenența. De cele mai multe ori nu o făceau.

Antonescu a fost chemat, alături de alte persoane (!), pentru clarificări în cazul unui prieten care încercase să fugă din țară. Omul (Crin Antonescu), în declarația lui, atenție, nu spune nimic negativ sau incriminant despre prietenul lui. Nimic.

Și 2. Semnează, cum era și normal, ca orice om convocat, cu numele lui real”, a mai spus cercetătorul de la CNSAS.

Minciuna despre secretizare.Ce spune legea

Cercetătorul de la CNSAS a explicat și cum a funcționat manipularea despre așa-zisa restricționarea accesului la document, arătând că cei care au lansat-o nu cunosc legea.

„A doua minciună din material, furnizată de cineva din Colegiul CNSAS, este că instituția (CNSAS) ar fi restricționat accesul la nota de constatare. Este fals, o minciună scandaloasă. CNSAS n-a restricționat nimic. Notele de constatare au caracter secret de serviciu. Nu sunt publice, conform legii. Ele ajung să fie publice doar atunci când adeverințele emise pe numele titularilor acestor note sunt contestate în instanță. Ajungând în instanță, notele de constatare devin consultabile.

Așa că nu CNSAS a restricționat accesul la nota respectivă, ci legea nu o permite, în acest stadiu. Mai mult decât atât: se prezumă și se sugerează că în spatele „restricționării” rezidă un interes ocult: au încercat ăia de la CNSAS să-l spele pe Antonescu. Nu. N-a încercat nimeni nimic. CNSAS a respectat doar legea”, a mai spus Mihai Demetriade.

Ce a spus Antonescu. Nimic incriminator, de fapt

„Declarația aia a lui Antonescu din 1988 nu doar că este benignă, neutră și nu-l implică deloc pe prietenul lui, dar îi este și favorabilă, protectoare.

Pe scurt: asistăm la escaladarea gravă a standardelor etice în Colegiul CNSAS, pentru acela/aceea care au fost sursele G4Media și le-au construit jurnaliștilor un scenariu mizerabil, manipulator.

Au făcut, aceste surse, și ceva și mai grav decât tentativa de compromitere a unei persoane: au sabotat integritatea etică și legală a CNSAS, care, pe site-ul propriu comunică corect contextul legal.

Scandalos. Josnic”, a încheiat Demetriade.

Antonescu: „Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității”

Crin Antonescu a afirmat marți că a fost urmărit de fosta Securitate și a denunțat ceea ce a numit „un moment mizerabil de campanie”, referindu-se la divulgarea informațiilor despre presupusa sa legătură cu Securitatea.

„Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității și nu am făcut poliție politică. Nu am avut,de atfel, nicio legătură cu Securitatea decât din calitatea de urmărit, în cazul la care mă voi referi imediat, cu toate amănuntele pe care le cunosc.

În 1987, un prieten al meu foarte bun, mă aflam la Tulcea, inginer, a plecat într-o excursia în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, nereușind și fiind capturat de organele de ordine din Bulgaria, adus ulterior în România.

La plecare, el a lăsat câteva obiectve personale petnru trei prieteni sau patru foarte apropiați, toți cei trei, pentru că le lăsase cu nume și etichetă obiectele respective, am fost chemați ca urmăriți la Securitate să dăm declarații în legătură cu acest lucru.

M-am prezentat și eu, nu era facultativ, în calitate de urmărit, repet, am dat o declarație în care n-am oferit nicio informația specială decâ aceea că sunt prieten cu persoana respectivă, că știam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ștriam ce intenții are, ceea ce era, de altfel, adevărat și atât și nimic mai mult”, a spus Crin Antonescu, într-o conferință de presă.

Prietenul vizat de Securitate confirmă ce spune candidatul

Ștefan Costache, prietenul pe care Crin Antonescu a relatat că l-a protejat de Securitatea comunistă, a declarat că, dacă ar fi fost trădat de Crin Antonescu, nu ar fi reușit să fugă în Canada în perioada comunistă.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca și l-am rugat frumos să-mi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat. Pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia și să-i asigure că sunt în siguranță și că-i voi contacta cu prima ocazie.

Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie”, a afirmat acesta.