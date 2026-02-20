Antonescu critică vizita lui Nicușor Dan la Washingon: Este o euforie, o falsă euforie

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat joi seară o serie de critici dure la adresa vizitei președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, catalogând întreaga mediatizare drept exagerată și artificială.

Antonescu a subliniat că entuziasmul creat în jurul participării șefului statului român la eveniment nu reflectă realitatea relațiilor diplomatice între România și Statele Unite.

„Este o euforie, o falsă euforie… Zici că România și-a luat independența acum două luni. Zici că a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite acum și nu acum 100 și ceva de ani”, a declarat fostul lider liberal, evidențiind continuitatea parteneriatului dintre cele două țări de-a lungul decadelor.

Unul dintre punctele centrale ale comentariului lui Antonescu a vizat durata discursului lui Nicușor Dan. Fostul președinte al PNL a ironizat prezentarea intervenției ca pe un „mare succes diplomatic”, deși a durat doar două minute și nouă secunde.

„În primul rând, o intervenție de două minute nu prea poate fi numită discurs”, a spus el, comparând situația cu timpii de intervenție standard în parlamentele naționale sau în Parlamentul European.

Potrivit lui Antonescu, România, ca stat cu importanță strategică, ar fi meritat o reprezentare mai consistentă la un forum internațional de această amploare.

„Știu că România nu-i buricul lumii, știu că România nu e o mare putere, dar totuși, acest om reprezenta acolo cea mai importantă țară din Europa prezentă.”

Fostul candidat la prezidențiale a comentat și asupra interacțiunii lui Nicușor Dan cu președintele SUA, Donald Trump, considerând că gestul de a da mâna a fost insuficient pentru un impact diplomatic real. „Nu a apucat să aibă nici vreo întrevedere, fie ea și de zece minute, nici măcar o fotografie ca lumea cu cineva din vârful administrației americane”, a declarat Antonescu.

Referitor la absența unei întrevederi oficiale cu senatorul Marco Rubio, acesta a recunoscut onestitatea declarației lui Nicușor Dan: „Pentru un minut nu poți să ai o întrevedere. A fost un prietenesc schimb de politețe.”

În final, Crin Antonescu a avertizat că relația României cu SUA traversează un moment delicat. Fostul lider liberal a criticat modul exagerat în care vizita a fost prezentată în spațiul public.

„Relația noastră, în momentul ăsta, a administrației românești, cu Statele Unite este aproape critică… Astăzi suntem pur și simplu la periferia interesului american și a aprecierii americane.” „Ori noi încercăm să ne mințim înainte, considerându-ne unii pe alții tâmpiți.”