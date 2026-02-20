Politica

Antonescu critică vizita lui Nicușor Dan la Washingon: Este o euforie, o falsă euforie

Crin Antonescu. Sursa foto: Facebook/Crin Antonescu
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat joi seară o serie de critici dure la adresa vizitei președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, catalogând întreaga mediatizare drept exagerată și artificială.

Antonescu critică vizita lui Nicușor Dan la Washingon

Antonescu a subliniat că entuziasmul creat în jurul participării șefului statului român la eveniment nu reflectă realitatea relațiilor diplomatice între România și Statele Unite.

„Este o euforie, o falsă euforie… Zici că România și-a luat independența acum două luni. Zici că a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite acum și nu acum 100 și ceva de ani”, a declarat fostul lider liberal, evidențiind continuitatea parteneriatului dintre cele două țări de-a lungul decadelor.

Nicușor Dan și Donald Trump, la Consiliul pentru Pace din 19 februarie 2026 (sursă foto: Facebook)

Unul dintre punctele centrale ale comentariului lui Antonescu a vizat durata discursului lui Nicușor Dan. Fostul președinte al PNL a ironizat prezentarea intervenției ca pe un „mare succes diplomatic”, deși a durat doar două minute și nouă secunde.

„În primul rând, o intervenție de două minute nu prea poate fi numită discurs”, a spus el, comparând situația cu timpii de intervenție standard în parlamentele naționale sau în Parlamentul European.

„Cea mai importantă țară din Europa prezentă”

Potrivit lui Antonescu, România, ca stat cu importanță strategică, ar fi meritat o reprezentare mai consistentă la un forum internațional de această amploare.

„Știu că România nu-i buricul lumii, știu că România nu e o mare putere, dar totuși, acest om reprezenta acolo cea mai importantă țară din Europa prezentă.”

Întâlnirea cu Donald Trump și episodul Rubio

Fostul candidat la prezidențiale a comentat și asupra interacțiunii lui Nicușor Dan cu președintele SUA, Donald Trump, considerând că gestul de a da mâna a fost insuficient pentru un impact diplomatic real. „Nu a apucat să aibă nici vreo întrevedere, fie ea și de zece minute, nici măcar o fotografie ca lumea cu cineva din vârful administrației americane”, a declarat Antonescu.

Nicușor Dan și Marco Rubio

Nicușor Dan și Marco Rubio. Sursa foto: presidency.ro

Referitor la absența unei întrevederi oficiale cu senatorul Marco Rubio, acesta a recunoscut onestitatea declarației lui Nicușor Dan: „Pentru un minut nu poți să ai o întrevedere. A fost un prietenesc schimb de politețe.”

În final, Crin Antonescu a avertizat că relația României cu SUA traversează un moment delicat. Fostul lider liberal a criticat modul exagerat în care vizita a fost prezentată în spațiul public.

„Relația noastră, în momentul ăsta, a administrației românești, cu Statele Unite este aproape critică… Astăzi suntem pur și simplu la periferia interesului american și a aprecierii americane.” „Ori noi încercăm să ne mințim înainte, considerându-ne unii pe alții tâmpiți.”

