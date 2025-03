Politica Antonescu critică întârzierea desecretizării cheltuielilor lui Iohannis cu avioanele private







Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare, a susținut, miercuri, că este jenant şi aproape scandalos faptul că a fost necesar un interval mare de timp pentru ca statul român să desecretizeze cheltuielile avioanelor private de către Klaus Iohannis.

Antonescu: Este absolut scandalos

„Este că e jenant spre scandalos faptul că a trebuit să treacă atâta timp şi o tulburare întreagă ca să desecretizeze statul român, Preşedinţia, nişte cheltuieli de genul acesta. Nu aveau vreodată de ce să fie secrete. Este absolut scandalos”, a declarat candidatul coaliției, la o conferinţă de presă ținută în Dâmboviţa.

Antonescu a subliniat că nu intenţionează să adopte o atitudine populistă, adăugând că nu se opune ca preşedintele României să zboare cu avioane private, cu condiţia ca acestea să fie pline, având la bord nu doar pe şeful statului, ci şi oameni de afaceri şi personalităţi din societatea românească. De asemenea, acesta a mărturisit că nu se pricepe la tarifele de pe piaţa aviaţiei.

„Sunt sume consistente. 15 milioane, nu ştiu câte total. Nu vreau să fiu populist. Nu vreau să meargă preşedintele României cu avioane de linie. Vreau să meargă cu avioane, fi ele şi private, dar pline, nu doar cu domnia sa şi anturajul imediat, ci şi cu oameni de afaceri, ci şi cu oameni reprezentativi din societatea românească. Asta da”, a mai declarat acesta.

În acest context, candidatul coaliţiei a subliniat că este absolut inacceptabil şi a susținut că speră că că astfel de cheltuieli nu vor mai fi secretizate vreodată.

Candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR l-a criticat pe Ponta

De asemenea, în cadrul conferinţei, acesta a mai discutat despre Victor Ponta, fostul lider PSD, pe care l-a numit „nerușinat”.

„Un candidat (…) care a fost adus recent de dl Ciolacu în PSD şi făcut deputat PSD de Dâmboviţa, care a fost consilierul economic al premierului Ciolacu, are neruşinarea să spună că ăsta e un guvern foarte prost, că România are un deficit îngrozitor şi că nu are cum să rămână Ciolacu premier și aduce el pe cineva competent, că e Georgescu, dacă ciupim de la Georgescu, că cine ştie cine…”, a susținut acesta.