Antifa, în vizorul UE. Budapesta solicită sancțiuni stricte

Ungaria a făcut apel sâmbătă la Uniunea Europeană să urmeze exemplul Statelor Unite și să declare Antifa drept organizație teroristă.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a argumentat că mișcarea de extremă stânga reprezintă o „amenințare gravă la adresa securității cetățenilor UE și ai statelor membre”.

Într-o scrisoare adresată șefei politicii externe a UE, Kaja Kallas, Szijjarto a detaliat presupusele acte de violență comise de Antifa în mai multe țări europene.

Ministrul ungar a reamintit că, în februarie 2023, afiliați ai mișcării ar fi comis cinci „atacuri brutale” în plină zi în Budapesta.

El a subliniat că mai mulți suspecți au evitat justiția, găsind refugiu în state membre UE care au refuzat extrădarea, în timp ce un alt individ a obținut imunitate după ce a fost ales în Parlamentul European.

„Aceste fapte îngrozitoare demonstrează fără urmă de îndoială că mișcarea Antifa constituie o amenințare gravă”, a adăugat el.

Szijjarto a menționat decizia recentă a președintelui american Donald Trump de a clasifica Antifa drept „organizație teroristă majoră”.

Ministrul a explicat că Ungaria consideră indispensabilă „alinierea cu Statele Unite – principalul actor mondial în lupta împotriva terorismului – pe o chestiune atât de importantă.”

El a subliniat că experiențele recente din UE, în care infractorii au evitat pedeapsa, arată necesitatea unui răspuns colectiv mai puternic la nivel european.

🇭🇺 | 🇪🇺 Hungary urges the EU to classify Antifa as a terrorist organization 🗣 'Individuals and groups linked to the so-called Antifa ideology have carried out numerous terrorist attacks across the EU,' says the foreign minister https://t.co/zowXHszhtw pic.twitter.com/lOUdNlVsH3 — Anadolu English (@anadoluagency) September 20, 2025

Budapesta insistă că măsurile trebuie să includă sancțiuni împotriva indivizilor și grupurilor asociate cu Antifa.

Solicitarea Ungariei intervine într-un moment tensionat pentru Uniunea Europeană, care trebuie să echilibreze drepturile civile cu nevoia de securitate.

Oficialii de la Bruxelles vor trebui să analizeze dovezile furnizate și să decidă dacă includerea Antifa pe lista organizațiilor teroriste este justificată.

Peter Szijjarto a încheiat scrisoarea insistând că „acțiuni ferme și coordonate sunt esențiale pentru a proteja cetățenii europeni de pericolele reprezentate de mișcarea Antifa.”

Experții atrag atenția că decizia UE va avea implicații politice și juridice semnificative, inclusiv pentru libertatea de exprimare și manifestare.

Ungaria rămâne astfel un susținător al unei politici de toleranță zero față de violența politică, cerând ca UE să adopte un standard similar celui aplicat de Statele Unite.

Rămâne de văzut dacă celelalte state membre vor sprijini această propunere și dacă Antifa va fi oficial recunoscută drept organizație teroristă la nivel european.