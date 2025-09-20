International

Antifa, în vizorul UE. Budapesta solicită sancțiuni stricte

Comentează știrea
Antifa, în vizorul UE. Budapesta solicită sancțiuni strictePeter Szijjarto / sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ungaria a făcut apel sâmbătă la Uniunea Europeană să urmeze exemplul Statelor Unite și să declare Antifa drept organizație teroristă.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a argumentat că mișcarea de extremă stânga reprezintă o „amenințare gravă la adresa securității cetățenilor UE și ai statelor membre”.

Antifa, sursă de violență în Europa

Într-o scrisoare adresată șefei politicii externe a UE, Kaja Kallas, Szijjarto a detaliat presupusele acte de violență comise de Antifa în mai multe țări europene.

„Persoane și grupuri legate de așa-numita ideologie Antifa au comis numeroase atacuri teroriste în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în Germania, Franța și Italia”, a scris el.

Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro
Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

Ministrul ungar a reamintit că, în februarie 2023, afiliați ai mișcării ar fi comis cinci „atacuri brutale” în plină zi în Budapesta.

El a subliniat că mai mulți suspecți au evitat justiția, găsind refugiu în state membre UE care au refuzat extrădarea, în timp ce un alt individ a obținut imunitate după ce a fost ales în Parlamentul European.

„Aceste fapte îngrozitoare demonstrează fără urmă de îndoială că mișcarea Antifa constituie o amenințare gravă”, a adăugat el.

Motive pentru alinierea la SUA

Szijjarto a menționat decizia recentă a președintelui american Donald Trump de a clasifica Antifa drept „organizație teroristă majoră”.

Ministrul a explicat că Ungaria consideră indispensabilă „alinierea cu Statele Unite – principalul actor mondial în lupta împotriva terorismului – pe o chestiune atât de importantă.”

El a subliniat că experiențele recente din UE, în care infractorii au evitat pedeapsa, arată necesitatea unui răspuns colectiv mai puternic la nivel european.

Budapesta insistă că măsurile trebuie să includă sancțiuni împotriva indivizilor și grupurilor asociate cu Antifa.

Antifa, provocare pentru politica europeană

Solicitarea Ungariei intervine într-un moment tensionat pentru Uniunea Europeană, care trebuie să echilibreze drepturile civile cu nevoia de securitate.

Oficialii de la Bruxelles vor trebui să analizeze dovezile furnizate și să decidă dacă includerea Antifa pe lista organizațiilor teroriste este justificată.

Peter Szijjarto a încheiat scrisoarea insistând că „acțiuni ferme și coordonate sunt esențiale pentru a proteja cetățenii europeni de pericolele reprezentate de mișcarea Antifa.”

Experții atrag atenția că decizia UE va avea implicații politice și juridice semnificative, inclusiv pentru libertatea de exprimare și manifestare.

Ungaria rămâne astfel un susținător al unei politici de toleranță zero față de violența politică, cerând ca UE să adopte un standard similar celui aplicat de Statele Unite.

Rămâne de văzut dacă celelalte state membre vor sprijini această propunere și dacă Antifa va fi oficial recunoscută drept organizație teroristă la nivel european.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:05 - Viitorul digital începe azi: cum transformă AITY companiile românești cu ajutorul AI
21:54 - Ziua în care oamenii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Ce a fost Dark Day
21:42 - FC Argeș - Universitatea Cluj, 1-0. Piteștenii sunt pe loc de play-off. Meci cu două eliminări
21:32 - Trei vedete de renume care au refuzat să meargă la înmormântarea lui Redford. De Niro se numără printre ele
21:23 - Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
21:11 - Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale