Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață, 19 octombrie 2026, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic pentru localități din județele Botoșani și Iași, valabilă până la ora 10:00. În paralel, meteorologii au anunțat Cod galben de ploi în zone din Iași și Vaslui, unde cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat.

Avertizările vizează fenomene meteo cu manifestare locală, iar intensitatea vântului și precipitațiile pot afecta deplasările și activitățile desfășurate în aer liber. În zona montană înaltă din județul Suceava a fost semnalat, de asemenea, un episod de vânt puternic, cu rafale estimate între 90 și 120 km/h.

Potrivit informațiilor publicate în buletinul meteorologic prezentat de sursa citată, rafalele de vânt pot atinge viteze de 70–80 km/h în mai multe localități din nord-estul țării.

În județul Botoșani, avertizarea vizează localitățile Flămânzi și Frumușica. În județul Iași, sunt incluse Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița, Todirești și Balș.

Vântul puternic poate crea dificultăți în trafic și poate disloca obiecte neasigurate. Persoanele aflate în zonele avertizate trebuie să urmărească actualizările oficiale și să evite expunerea inutilă în timpul rafalelor intense.

ANM a emis și o avertizare Cod galben de precipitații pentru anumite localități din județele Iași și Vaslui.

În județul Iași, sunt vizate Ciurea, Scânteia, Bârnova, Grajduri și Șcheia, iar în județul Vaslui, avertizarea se referă la localitatea Tăcuta.

Meteorologii estimează cantități de apă de 20–30 l/mp. Potrivit informațiilor din avertizare, în zonele respective s-au acumulat deja cantități similare de precipitații în orele precedente.

Ploile succesive pot favoriza acumulările de apă pe carosabil și în zonele cu drenaj deficitar. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule.

O avertizare de Cod galben de vânt puternic vizează și zona montană a județului Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri.

În acest sector, rafalele pot atinge 90–120 km/h, viteze care pot îngreuna deplasarea pe traseele montane și pot reduce confortul și siguranța persoanelor expuse.

Cei care intenționează să urce pe munte trebuie să consulte prognoza și avertizările actualizate înainte de plecare. În condiții de vânt puternic, expunerea pe creste și în zonele fără adăpost natural poate deveni periculoasă.

Avertizarea Cod portocaliu de vânt din localitățile din Botoșani și Iași este anunțată ca fiind valabilă până la ora 10:00, luni, 19 octombrie 2026.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase iminente sau aflate în desfășurare și au, potrivit informațiilor prezentate, o durată de maximum șase ore. Situația se poate modifica în funcție de evoluția fenomenelor, motiv pentru care este importantă consultarea buletinelor oficiale.