Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii

În prezent, școlile private din România oferă numeroase oportunități de angajare pentru cei care ocolesc sistemul de stat. Cele mai căutate poziții sunt cele de educator, învățător, profesor de limbi străine sau asistent medical. Cu toate că anul școlar a început de o săptămână, platformele de recrutare sunt pline de anunțuri pentru cei care vor să lucreze la privat.

Salariile diferă în funcție de tipul instituției și de experiența angajatului. De exemplu, un educator din București poate câștiga între 4.500 și 6.000 de lei pe lună, iar un asistent educator între 3.500 și 4.000 de lei.

Asistenții medicali din grădinițe private pot ajunge la un salariu de 4.100 de lei.

În școlile private, salariile cresc odată cu experiența. Un învățător debutant poate primi în jur de 4.000 de lei, iar cei cu cel puțin cinci ani de experiență depășesc 5.000 de lei. Profesorii din ciclul gimnazial câștigă între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de vechime și specializare.

La un liceu privat din Capitală, un profesor de matematică poate câștiga și 10.000 de lei, conform unui anunț publicat pe o platformă de recrutări.

În provincie, câștigurile sunt mai reduse față de cele din Capitală, iar ofertele nu sunt la fel de variate. În Brașov, o educatoare fără experiență poate câștiga în jur de 3.200 de lei. În Sibiu, o educatoare cu trei ani de experiență câștigă în jur de 4.700 de lei.

În ultimii ani, domeniul a atras mulți tineri aflați la început de drum în carieră. În paralel, o parte dintre ei își continuă studiile și se pregătesc să devină cadre didactice „cu acte-n regulă”.

Un cadru didactic cu peste 15 ani de experiență la stat poate câștiga în jur de 6.000 de lei pe lună, în timp ce un profesor de liceu, cu peste 20 de ani de experiență, poate ajunge la un salariu de aproximativ 7.000 de lei. Acestea variază în funcție de experiență, ore de dirigenție, grade. De asemenea, profesorii care predau și la seral își pot rotunji veniturile.