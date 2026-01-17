Anda Adam spune cât a muncit ca să-și ia bolidul: 20 de ani am tras ca să o cumpăr

Cântăreața a explicat la o emisiune că a muncit pentru fiecare realizare din viața ei, inclusiv pentru mașină. Și că răutăcioșii trebuie să înțeleagă că din cariera de artist nu a făcut foarte mulți bani.

Artista a explicat faptul că din cariera muzicală nu a făcut foarte mulți bani. Cu toate acestea, cele mai multe venituri sunt de pe urma afacerilor pe care le dezvoltă. Pe de altă parte, aceasta a explicat că nu și-a luat bolidul de lux de pe o zi pe alta.

”Eu nu vreau să inspir oamenii și să mă înțeleagă greșit. Că zic oamenii, uite mă ce mașină conduce aia, putem și noi. Da, eu conduc acea mașină, aia pe care eu o iubesc după 20 de ani de carieră și de muncă”, a explicat ea.

Pe de altă parte, solista a mai explicat că din cauza stresului și nopților nedormite s-a ales și cu ceva afecțiuni. Drept urmare nu e chiar simplu să trăiești la nivel mare fără să existe și sacrificii.

”20 de ani de carieră în care am muncit de mi s-a mărit ficatul la propriu și nu am mașina visurilor mele din ce am achiziționat din cariera mea de artist. Am mașina mea din antreprenoriatul pe care eu am avut creier suficient să îl fac”, a mai spus ea.

Anda Adam a dezvoltat o afacere imobiliară alături de soțul ei în care a construit case pe care le și vinde. Ca și alți artiști din nișă și solista și-a dat seama că este necesar să facă și altceva în afară de muzică.

Un alt exemplu este cel al lui Dorian Popa care a construit un cartier rezidențial în zona Domnești, acolo unde stă și el de altfel. Și mai mulți artiști din lumea manelelor și-au asigurat veniturile investind în imobiliare.