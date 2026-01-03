Dorian Popa, o nouă extravaganță. Nici milionarii n-au făcut așa ceva
- Emma Cristescu
- 3 ianuarie 2026, 14:03
Dorian Popa știe cum să iasă în evidență chiar și atunci când vine vorba despre… grădinărit. Artistul, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și pentru investițiile consistente în confort, a găsit o soluție inedită pentru a-și proteja plantele exotice din curte în sezonul rece: le-a instalat un sistem de încălzire.
Dorian Popa, o nouă extravaganță
Vila din Domnești, devenită deja celebră printre fanii săi, este mai mult decât o locuință. Proprietatea, amenajată pe trei niveluri și dotată cu facilități de lux, este completată de o curte atent gândită, în care palmierii și plantele ornamentale creează o atmosferă de vacanță, indiferent de anotimp. Pentru ca imaginea să rămână intactă și pe timp de iarnă, Dorian Popa a decis să nu lase nimic la voia întâmplării.
O arde șmecherește
Astfel, palmierii au fost protejați cu materiale speciale și conectați la prize, printr-un sistem de încălzire menit să le asigure o temperatură constantă. Detaliul nu a trecut neobservat, mai ales după ce artistul a împărtășit întreaga „operațiune” cu urmăritorii săi din mediul online, într-un stil care l-a consacrat.
„Să vă explic cât de șmecherescu o ard de anul acestescu! Toți «băieții» mei sunt în priză! Pentru că, atunci când te gândești că plantele tale au și un suflet, vrei să le ții sufletelul cald. Cât de șmecher! Palmierii mei sunt încălziți, în sfârșit!”, a spus Dorian Popa, stârnind reacții amuzate și comentarii pe bandă rulantă.
Dorian Popa, mai fericit ca niciodată
Unii internauți au privit gestul ca pe o nouă demonstrație de opulență, în timp ce alții au apreciat grija pentru detalii și pasiunea pentru un stil de viață atent controlat. Cert este că Dorian Popa reușește, încă o dată, să transforme un detaliu aparent banal într-un subiect de interes monden.
Pe plan personal, artistul trăiește una dintre cele mai bune perioade ale sale. Recent căsătorit cu Andreea, Dorian Popa vorbește deschis despre susținerea pe care i-o oferă soției sale, aflată pe final de studii la Medicină. În timp ce el investește constant în confort și imagine, ea se pregătește pentru o carieră în domeniul medical, cu planuri clare pentru viitor.
