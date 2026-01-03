Monden

Dorian Popa, o nouă extravaganță. Nici milionarii n-au făcut așa ceva

Comentează știrea
Dorian Popa, o nouă extravaganță. Nici milionarii n-au făcut așa ceva Sursa Foto: YouTube
Din cuprinsul articolului

Dorian Popa știe cum să iasă în evidență chiar și atunci când vine vorba despre… grădinărit. Artistul, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și pentru investițiile consistente în confort, a găsit o soluție inedită pentru a-și proteja plantele exotice din curte în sezonul rece: le-a instalat un sistem de încălzire.

Dorian Popa, o nouă extravaganță

Vila din Domnești, devenită deja celebră printre fanii săi, este mai mult decât o locuință. Proprietatea, amenajată pe trei niveluri și dotată cu facilități de lux, este completată de o curte atent gândită, în care palmierii și plantele ornamentale creează o atmosferă de vacanță, indiferent de anotimp. Pentru ca imaginea să rămână intactă și pe timp de iarnă, Dorian Popa a decis să nu lase nimic la voia întâmplării.

Dorian Popa

Dorian Popa. Sursa foto Instagram

O arde șmecherește

Astfel, palmierii au fost protejați cu materiale speciale și conectați la prize, printr-un sistem de încălzire menit să le asigure o temperatură constantă. Detaliul nu a trecut neobservat, mai ales după ce artistul a împărtășit întreaga „operațiune” cu urmăritorii săi din mediul online, într-un stil care l-a consacrat.

„Să vă explic cât de șmecherescu o ard de anul acestescu! Toți «băieții» mei sunt în priză! Pentru că, atunci când te gândești că plantele tale au și un suflet, vrei să le ții sufletelul cald. Cât de șmecher! Palmierii mei sunt încălziți, în sfârșit!”, a spus Dorian Popa, stârnind reacții amuzate și comentarii pe bandă rulantă.

Istoria aparatului care a revoluționat industria cinematografiei. În România anilor '80 costa o avere
Istoria aparatului care a revoluționat industria cinematografiei. În România anilor '80 costa o avere
Florin Răducioiu a petrecut noaptea de Revelion alături de o blondă cunoscută la Milano
Florin Răducioiu a petrecut noaptea de Revelion alături de o blondă cunoscută la Milano
Dorian Popa nuntă

Dorian Popa nuntă. Sursa foto Instagram

Dorian Popa, mai fericit ca niciodată

Unii internauți au privit gestul ca pe o nouă demonstrație de opulență, în timp ce alții au apreciat grija pentru detalii și pasiunea pentru un stil de viață atent controlat. Cert este că Dorian Popa reușește, încă o dată, să transforme un detaliu aparent banal într-un subiect de interes monden.

Pe plan personal, artistul trăiește una dintre cele mai bune perioade ale sale. Recent căsătorit cu Andreea, Dorian Popa vorbește deschis despre susținerea pe care i-o oferă soției sale, aflată pe final de studii la Medicină. În timp ce el investește constant în confort și imagine, ea se pregătește pentru o carieră în domeniul medical, cu planuri clare pentru viitor.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:11 - Povestea omului care a făcut ocolul Pământului în 27 de ani. Care a fost cel mai greu moment al aventurii sale
17:02 - Efecte adverse resimțite de creierul uman din cauza tehnologiei. Ce este efectul Flynn
16:54 - Au fost identificate primele victime ale incendiului din Elveția. Ancheta continuă
16:44 - Rusia vrea explicații legate de situaţia lui Maduro. Apel la adresa Statelor Unite
16:35 - Sandvișul preferat al lui Elvis Presley, cu 3 alimente ciudate, te scapă de mahmureală
16:27 - Ce este regimentul Night Stalkers, care l-a capturat pe Nicolas Maduro în timp record

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale