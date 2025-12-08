Anda Adam, criticată de fani pe rețelele sociale. Cântăreața se apără: Eu am promovat întotdeauna un stil de viață sănătos

Anda Adam a atras din nou atenția pe rețelele sociale, după ce a publicat o fotografie în care apare în zăpadă. Internauții au comentat rapid poza și au spus că artista a folosit prea multe filtre.

Vedeta a stârnit din nou comentarii în mediul online, după ce a publicat o fotografie în care apare în zăpadă. Astfel, în acest context, mai mulți internauți au spus că artista a folosit prea multe filtre. Nu este prima dată când aceasta recurge la astfel de ajustări pentru a-și modifica aspectul corpului și al tenului.

„Toate duceți photoshopul la extrem… de ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți? Indiferent că ești femeie sau bărbat, vârsta își spune cuvântul… deja exagerați toate cu filtrele”, au fost câteva dintre comentarii.

Alte persoane au adăugat: „Arăți top în Photoshop/ De ce te transformi așa? Ți-e rușine cu tine?/ De vreo 29 de ori am tot apăsat pe opțiunea de a nu-ți mai vedea postările. Zuckerberg ăsta ține să mă enerveze…”.

Artista le-a răspuns celor care au criticat-o și a spus că a promovat întotdeauna un stil de viață sănătos. „Sunt la sală și pentru toți haterii care dau comentarii din fața unor conturi false, pentru că nu au o viață… dacă ar avea o viață reală n-ar mai sta să comenteze atât. Asta sunt eu, așa arăt la 100 de kilograme cum spuneți voi. Într-adevăr, așa arată oamenii la 100 de kilograme”, a spus aceasta.

Ea a adăugat: „Întotdeauna la TV mai adăugați 10 kilograme peste greutatea pe care o au cei care apar la televizor. Știu foarte bine cum arăt. Cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe femei și nu o să dau curs comentariilor voastre, pentru că nu am de ce. Eu știu mai bine cine sunt eu în realitate, iar ce vedeți voi la TV contează foarte mult și în funcție de cum se montează”.

Vedeta a afirmat că greutatea ei actuală este de 65 de kilograme, iar cea ideală ar fi de 55-56 de kilograme, atunci când este „definită”.