Amycretin, un nou tratament pentru obezitate și diabet. Medicamentul are rezultate promițătoare în faza intermediară

Un medicament nou penrtru obezitate și diabet a oferit cercetătorilor un rezultat promițător într-un studiu clinic intermediar, reușind să reducă semnificativ greutatea pacienților și să îmbunătățească controlul glicemiei. Descoperirile sugerează că următoarea generație de terapii ar putea aduce beneficii mai mari pacienților și intensifica competiția într-unul dintre cele mai dinamice domenii terapeutice, potrivit companiei Novo Nordisk.

Medicamentul amycretin, destinat tratamentului obezității și administrabil oral sau subcutanat, a fost testat pentru prima dată la pacienți cu diabet zaharat tip 2. Studiul de fază intermediară a arătat rezultate promițătoare, a anunțat marți compania farmaceutică daneză Novo Nordisk.

Anunțul survine la o zi după raportarea rezultatelor dezamăgitoare pentru semaglutidă, substanța activă din Wegovy, în studii privind boala Alzheimer. Compania caută să-și consolideze portofoliul de noi terapii înaintea expirării unor brevete importante.

Noul medicament are un mecanism dublu de acțiune, imitând hormonul intestinal GLP-1, care crește senzația de sațietate și îmbunătățește controlul glicemiei, și efectele amilinei, hormon pancreatic cu rol de suprimare a apetitului.

Profilul său îl plasează printre candidații de nouă generație cu potențial ridicat, într-o piață a tratamentelor pentru scădere în greutate în care Novo Nordisk concurează cu Eli Lilly. Tratamentul este considerat un posibil „best-in-class”, după eșecurile anterioare ale candidatului CagriSema.

Studiul de fază intermediară a inclus 448 de persoane cu diabet zaharat tip 2 insuficient controlat prin metformin, cu sau fără un inhibitor SGLT2. Participanții au primit amycretin subcutanat săptămânal, varianta orală o dată pe săptămână sau placebo, timp de 36 de săptămâni.

Pacienții tratați cu forma injectabilă au înregistrat o scădere în greutate de până la 14,5%, iar cei cu varianta orală de până la 10,1%, fără apariția unui platou. Medicamentul a redus semnificativ glicemia și HbA1c, până la 89,1% dintre pacienți atingând pragul de 7%, iar reacțiile adverse au fost în majoritate gastrointestinale ușoare.

Scăderea în greutate observată este considerată relevantă de specialiști, atât pentru diabet, cât și pentru obezitate, unde Novo Nordisk urmărește să-și mențină poziția într-un segment extrem de profitabil. Tratamentul rămâne însă experimental și necesită confirmarea în studii de fază avansată.

Datele actuale indică o direcție favorabilă pentru noile terapii cu mecanism dublu de acțiune împotriva obezității și diabetului de tip 2. Analiștii estimează că piața medicamentelor pentru scădere în greutate va ajunge la 150 de miliarde de dolari până în 2030, cu Lilly și Novo Nordisk în fruntea vânzărilor globale.