Michelle Obama, acuzată că a luat Ozempic după ce a publicat poze cu ea mai slabă

Michelle Obama, soția fostului președinte Barack Hussein Obama, este acuzată că a luat Ozempic, după ce a etalat o siluetă mai subțire într-o nouă ședință foto, scrie The New York Post.

Pozele prezintă o Michelle Obama mai slabă ca niciodată, dar urmăritorii de pe internet nu o cred. Fosta primă doamnă a fost acuzată că a luat medicamente pentru slăbit după ce a distribuit pe Instagram, în weekend, imagini din culisele unei ședințe foto cu celebra fotografă Annie Leibovitz.

„Annie Leibovitz a știut întotdeauna că o fotografie poate face mai mult decât să păstreze un moment - poate spune ceva”, a scris Michelle Obama, în vârstă de 61 de ani, vineri, alături de o fotografie cu silueta ei aparent mai slabă.

„Cartea ei, „Women”, a făcut exact asta, dezvăluind modul în care vedem femeile și viețile pe care le duc prin obiectivul ei”, a continuat ea alături de un fragment din ședința foto.

„A fost o onoare să fiu fotografiată de Annie pentru noua ediție, surprinzând numeroasele moduri în care femeile apar astăzi.”

„Sper că veți găsi acest lucru la fel de inspirațional ca și mine”, a concluzionat Michelle Obama, care este mamă a doi copii.

Michelle Obama a pozat pentru ședința foto într-un tricou gri, blugi și cizme din piele întoarsă maro și s-a asigurat că se văd bine brațele tonifiate și abdomenul întins.

Totuși, pierderea bruscă în greutate a stârnit speculații conform cărora ar fi folosit Ozempic sau medicamente similare cu GLP-1 pentru a obține noua siluetă foarte suplă.

„Ozempic - la fel ca toți cei de la The View care au decis brusc să «fie sănătoase»”, a scris o persoană pe Twitter.

„Nu critic ideea - dar, pentru numele lui Dumnezeu - fiți sinceri!”

„GLP-1. Au bani, nu trebuie să-și facă griji că asigurarea le acoperă și că trebuie să treacă peste toate obstacolele”, a comentat o alta.

„Creșterea în greutate ca un bumerang va fi periculoasă... printre alte probleme legate de chestiile astea”, a scris altcineva.

„Se numește Ozempic”, a scris un al treilea utilizator X, în timp ce un altul a spus: „Mi-aș imagina Ozempic. Sau asta sau un antrenor personal și o dietă strictă... nu, Ozempic e mult mai ușor!”

Publicația scrie că l-a contactat pe reprezentantul fostei prime doamne pentru comentarii.

În 2022, fosta primă doamnă a vorbit deschis despre kilogramele acumulate în timpul menopauzei.

„Nu obișnuiam să mă cântăresc niciodată”, a declarat ea pentru revista People la vremea respectivă. „Nu încerc să mă agăț de cifre, dar când ești la menopauză, ai această lentă creștere de care pur și simplu nu îți dai seama.”

„Suntem cu toate la menopauză cu benzi elastice și haine sport, și ne uităm și nu ne mai vin ținutele pe care le aveam anul trecut”, a adăugat gazda podcastului.

„Trebuie să fiu mai atentă, nu obsedată, ci mai atentă”, a mai spus ea.

Michelle Obama a readus în discuție subiectul îmbătrânirii și sănătății într-o altă discuție cu People de la începutul acestei luni. „Sănătatea mea a fost întotdeauna primordială”, a spus ea. „Sunt atentă la ceea ce mănânc, fac sport, merg regulat la medic.”

„Fac tot ce trebuie să fac, pentru că îmi prețuiesc sănătatea și asta îmi permite, de asemenea, să mă bucur de această perioadă, pentru că nu am dureri musculare, nu mă simt înțepenită, nu sunt bolnavă”, a concluzionat Michelle Obama. „Sunt la fel de plină de viață ca niciodată”, a adăugat ea.