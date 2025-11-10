Michelle Obama se victimizează în noua carte-album

Michelle Obama se plânge de greutățile întâmpinate la Casa Albă în noua sa noua carte-album despre stil și imagine, intitulată „The Look”, lansată în această toamnă.

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite rememorează, în paginile volumului și în interviurile acordate presei americane, momentele de presiune, lipsa de „grație” din partea publicului și standardele diferite la care afirmă că a fost supusă în perioada în care soțul său, Barack Obama, se afla la conducerea țării.

Într-o serie de apariții televizate și editoriale dedicate cărții, Michelle Obama a vorbit despre dificultățile de a fi prima femeie de culoare în rolul de primă-doamnă, despre criticile primite și despre modul în care a folosit moda ca mijloc de exprimare și rezistență.

Michelle Obama a anunţat că a publicat în 4 noiembrie 2025, cartea „The Look”, în care explorează modul în care stilul său vestimentar, coafura şi imaginea publică au jucat un rol în perioada în care a fost primă-doamnă.

Conform unui interviu acordat de ea pentru „Good Morning America”, realizat de Robin Roberts, Michelle Obama a explicat că intenţia ei era să transmită prin vestimentaţie mesaje despre incluziune şi diversitate, alegând designeri tineri, de culoare sau de origine imigrantă.

De asemenea, în acelaşi interviu, ea a afirmat:

„Am gândit cu adevărat ce vroiam să spun prin modă … designerii pe care i-am ales — au fost designeri tineri; au fost femei designeri; au fost, de asemenea, designeri americani de origine imigrantă.”

Cartea cuprinde peste 200 de fotografii şi este caracterizată ca un volum tip „coffee-table” (album de artă/imagini) al cărui preţ de listă este aprox. 50 de dolari.

Un material al Associated Press subliniază că mesajul ei include ideea de a „reclama” naraţiunea despre cum a fost percepută vizual în acei ani.

În timpul promovării cărţii, Michelle Obama a susţinut că, fiind prima familie afro-americană la Casa Albă, ea şi soţul său au beneficiat de un tratament diferit.

Mai exact, într-un interviu pentru specialul „20/20” difuzat de ABC pe 2 noiembrie 2025, a declarat:

„Ştiam cu toţii că, fiind primul cuplu de culoare, nu ne-am permis niciun pas greşit. Şi că, ca femeie de culoare, eram sub o privire aprinsă albă.”

Totodată, a afirmat:

„Nu am primit graţia pe care cred că alte familii au primit-o.”

Aceste declaraţii au deschis un dialog în presă despre privilegiu, imagine publică, identitate și modul în care liderii publici sunt percepuţi.

Un editorial publicat de publicaţia New York Post a criticat aceste comentarii, argumentând că percepţia de victimă exprimată de fosta primă-doamnă contrastează cu poziţia ei de influenţă şi cu bogăţia acumulată.

În acelaşi articol se sugerează că promovarea intensă a volumului „The Look”, alături de aceste declaraţii, coincide cu o perioadă în care partidul democrat se confruntă cu tensiuni interne.

Se menţionează:

„Plângerile ei sunt atât de absurde că trebuie să te întrebi ce e cu adevărat în spatele lor.”

Astfel, articolul ridică întrebări despre motivaţia din spatele declaraţiilor şi despre rolul pe care îl joacă imaginea publică şi politică a fostei prim-doamne.

Comentariile lui Michelle Obama apar într-un moment în care discuţiile despre imagine, identitate rasială și reprezentare socială ocupă un loc central în societate.

Faptul că o personalitate publică de amploarea ei ridică subiecte precum felul în care femeile de culoare îşi tratează părul natural sau presiunile la care au fost supuse, adaugă teme de reflecţie în discursul public.

De exemplu, în acelaşi articol al New York Post se citează o declaraţie a lui Michelle privind aspectul părului:

„Ca femeie de culoare, modul în care părul nostru creşte natural din cap, este frumos, dar dacă ne chinui să facem să arate ca standardul care înseamnă că petrecem mii de ore şi multe bani să netezim ceea ce e natural ondulat…”

Această observaţie evidenţiază presiunile sociale asupra standardelor estetice şi discuţiile despre diversitate și reprezentare.

Din perspectiva politică, unii observatori văd în aceste declaraţii un element de strategie publică – fie de consolidare a imaginii, fie de re-accentuare a identităţii în contextul în care scena politică americană traversează schimbări.

Poziţia de „primă familie de culoare” continuă să aibă relevanţă simbolică şi mobilizatoare, iar declaraţiile pot fi interpretate ca parte a unui dialog mai larg cu publicul.

Cartea „The Look” a fost anunţată în vara anului 2025, iar data de lansare oficială a fost 4 noiembrie 2025.

Specialul TV „Michelle Obama: The Style, The Power, The Look – A Conversation with Robin Roberts” a rulat pe ABC pe 2 noiembrie 2025.

În interviuri, fosta primă-doamnă a subliniat intenţia de a arăta cum imaginea sa publică a fost construită cu intenţie, cum a utilizat moda ca instrument de mesaj şi cum s-a simţit vizată mai mult decât alţii.

Lansarea volumului „The Look” şi concomitent a unui podcast limitat intitulat „IMO: The Look” (care a ]nceput pe 5 noiembrie 2025) marchează o etapă în care Michelle Obama îşi extinde influenţa în domeniul culturii stilului, reprezentării şi identităţii.

Rămâne de urmărit modul în care publicul, media şi mediul politic vor reacţiona la mesajele ei, cât şi dacă ele vor declanşa dezbateri mai ample despre rasă, gen, imagine şi power-dynamics în societatea americană.

De asemenea, dacă cartea şi demersul ei vor influenţa percepţia asupra fostei prim-doamne şi asupra celor două mandate Obama în memoria publică.