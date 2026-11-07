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Analizele medicale decontate de stat, vizate de noi reguli. Ce se schimbă pentru pacienți

Analizele medicale decontate de stat, vizate de noi reguli. Ce se schimbă pentru paciențiAnalize. Sursă foto: AI
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Analizele medicale decontate de stat, vizate de noi reguli. Pacienții care se prezintă la laboratoare private cu bilete de trimitere vor putea afla ce buget a fost alocat unității medicale pentru analizele decontate de CNAS. Obligația de afișare a plafonului urmează să fie introdusă prin modificări legislative, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Oficialul a explicat că unele clinici folosesc faptul că au contracte cu sistemul public de asigurări pentru a atrage pacienți, deși bugetele de care dispun pentru investigațiile gratuite sunt reduse.

Analizele medicale decontate de stat, vizate de noi reguli

Alexandru Rogobete a criticat practica unor furnizori privați care afișează sigla CNAS, fără să comunice și valoarea contractelor încheiate pentru decontarea analizelor. Potrivit ministrului, există situații în care laboratoarele acceptă plafoane lunare foarte mici, iar pacienții află abia când ajung la recoltare că nu mai există bani pentru investigațiile decontate.

În aceste condiții, mulți aleg să rămână la clinica respectivă și să achite analizele.

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„Există anumite laboratoare sau clinici private care își pun în geam sigla Casei Naționale de Asigurări de Sănătate atrăgând pacienți, cum că analizele ar fi decontate. Ce nu spun public - și îi voi obliga să spună public - care este plafonul cu care au semnat contractul. Foarte mulți dintre ei semnează un contract cu un plafon foarte mic, să zicem de 10.000 lei pe lună, doar pentru a beneficia de sigla Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în geam și pentru a atrage, de fapt, pacienții către clinica lor. În momentul în care ajung în cabinetul de recoltare li se spune că nu mai au fonduri. Și atunci, 80% din pacienți ce credeți că fac? Rămân acolo și plătesc. Asta va fi reglementată în curând”.

sursa: Facebook

Ce informații vor trebui să afișeze laboratoarele de analize

Noua reglementare va impune furnizorilor privați care au contracte cu CNAS să facă public plafonul financiar stabilit pentru serviciile medicale decontate. Astfel, pacienții vor avea posibilitatea să cunoască valoarea fondurilor contractate de laboratorul la care intenționează să se prezinte.

Ministrul Sănătății a anunțat că schimbările legislative vor fi introduse în perioada următoare, pentru a crește transparența privind sumele alocate clinicilor private.

Măsura vizează situațiile în care oamenii se deplasează la un laborator pentru analize gratuite, dar sunt informați ulterior că plafonul de decontare a fost epuizat și că trebuie să suporte costurile.

Unde pot face asigurații analize medicale fără plafoane lunare

Alexandru Rogobete le-a recomandat persoanelor asigurate să apeleze și la ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalelor publice pentru efectuarea analizelor medicale uzuale.

Spre deosebire de laboratoarele private care funcționează în baza unor contracte cu plafoane financiare lunare, ambulatoriile integrate spitalelor publice nu sunt supuse acelorași limite restrictive de decontare.

Prin urmare, pacienții pot beneficia de investigațiile medicale necesare în aceste unități fără problema epuizării plafonului în primele zile ale lunii.

Recomandarea ministrului vine în contextul în care o parte dintre asigurați ajung să plătească analizele în sistemul privat, deși se prezintă cu bilete de trimitere pentru servicii decontate.

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