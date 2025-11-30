ANAF verifică 510 mari contribuabili. Adrian Nica: Niciun „pește mare” identificat

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că la preluarea funcției a solicitat un raport privind încasările instituției de la marii contribuabili, dar a precizat că cifrele nu pot fi făcute publice pentru că „nu fac cinste” Fiscului.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă, în urma controalelor, instituția a descoperit un „pește mare”, Nica a spus că nu s-a gândit la semnificația sintagmei și că Fiscul nu are ca obiectiv vizarea „peștilor mari”. „Pot să vă spun că, în perioada de când eu sunt președinte ANAF, pe acțiunile pe care le-au întreprins colegii mei, eu am fost mulțumit de rezultate. Nu țintim neapărat un pește mare”, a adăugat el.

Președintele ANAF a mai spus că nu ar exista o listă de firme care să fie exceptate de la control. „Astăzi ANAF are în lucru controale la 510 companii, toate mari contribuabili, și pentru a avea un control echidistant, acesta este efectuat de structurile teritoriale, deoarece structura de mari contribuabili are insuficienți oameni pentru a duce o astfel de acțiune. Eu vă promit că la finalul acestei acțiuni o să publicăm rezultatele”, a declarat Nica.

Acesta a spus că percepția conform căreia ANAF nu își face suficient treaba este „corectă” și că își dorește ca inspectorii fiscali să se concentreze pe contribuabilii care respectă legea, nu doar pe colectarea forțată a sumelor. „Vreau să dau un mesaj clar că suntem partenerii contribuabilului onest și vrem un mediu curat, astfel încât contribuabilii care lucrează inclusiv în zona gri să nu facă concurență neloială prin neplata taxelor”, a explicat șeful ANAF.

Adrian Nica a promis că, după controalele demarate, ANAF va prezenta pe fiecare domeniu în parte sumele stabilite suplimentar. „Vreau ca ANAF-ul, în zona asta, contribuabilul care a fost călcat în picioare doar pentru că trebuie să aducem ceva, să înceteze. Inclusiv pe controalele ample pe care le vom face pe diverse domenii de activitate, nu am nicio problemă să public metodologia de control”, a adăugat Nica.