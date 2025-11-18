ANAF blochează conturi și pune sechestru în aceeași zi. Ce efecte nocive are măsura, potrivit unui avocat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a schimbat modul în care desfășoară verificările documentare, o procedură rapidă în care contribuabilul nu este anunțat că este controlat și află de verificare abia la final, odată cu decizia de impunere, a transmis, printr-un comunicat de presă, societatea de avocați Dobrinescu Dobrev SCA.

Potrivit avocaților, în ultimele trei luni Fiscul nu doar că a intensificat verificările, ci a început să blocheze conturile și să sechestreze bunurile simultan cu emiterea deciziei de impunere. În cazul în care Pachetul 2 fiscal va fi aprobat, măsurile asigurătorii ar urma să fie aplicate și pentru amenzi de sute de mii de lei, iar ANAF va putea atrage răspunderea solidară a asociaților și administratorilor fără a mai fi necesară dovedirea relei-credințe.

Verificarea documentară este o procedură fulger care se soldează cu o decizie de impunere, adică nu precum controlul Antifraudă cu procese verbale. Mai nou, concomitent cu deciziile de impunere se emit și decizii de instituire a unor măsuri asigurătorii. Practic, nu doar că ești dator la ANAF într-un timp record, dar ai și conturile blocate din prima secundă, a explicat avocata Luisiana Dobrinescu, partener la Dobrinescu Dobrev SCA.

Măsurile asigurătorii includ sechestrul și poprirea executorie, prin care ANAF poate bloca bunurile și conturile contribuabililor pentru a se asigura că, în cazul unei executări, sumele datorate pot fi recuperate.

Codul de procedură fiscală prevede însă că aceste măsuri trebuie aplicate doar în situații excepționale – de exemplu, dacă există indicii că persoana controlată începe să își ascundă sau să își risipească patrimoniul.

„Nu trebuie emisă o decizie de măsură asigurătorie imediat ce ai o decizie de impunere sau în simpla eventualitate a unei decizii de impunere.” Inspectorul ar trebui să recurgă la astfel de măsuri doar dacă observă că firmele vând bunuri pentru a încasa ulterior banii sau contractează împrumuturi mari.

Avocata atrage atenția că unul dintre motivele invocate frecvent de ANAF este lipsa banilor în conturile firmei: „Din păcate, printre motivele invocate de ANAF când pune sechestru şi poprire se află și faptul că societatea nu are în conturi suma pe care ar trebui să i-o plătească. (…) Puține firme au în conturi disponibilități la nivelul sumelor pe care Fiscul le poate impune”, a spus Dobrinescu.

O altă problemă majoră ține de dreptul la apărare. Procedura este foarte rapidă, iar contribuabilul primește puține solicitări de explicații, fără posibilitatea de a furniza dovezi detaliate sau de a discuta pe larg cu inspectorii.

„Ești dator dintr-o dată, la câteva zile distanță de momentul la care Fiscul îți solicită primele (și ultimele) explicații. În același timp, te trezești și cu conturile blocate și bunurile sechestrate, fără a avea un minim răgaz între momentul impunerii și momentul executării silite”, a explicat avocata.

Termenele de plată stabilite prin decizia de impunere sunt de obicei mai mici de 30 de zile. În funcție de data comunicării, plata trebuie făcută până la 5 sau 20 ale lunii următoare. Măsurile asigurătorii devin executorii imediat după expirarea termenului, ceea ce înseamnă că ANAF poate încasa direct banii blocați.

„Este imposibil în sistemul de drept actual ca o contestație împotriva deciziei de măsuri asigurătorii să fie judecată înainte ca banii să fie executați. (…) În așteptarea termenului, ești deja cu conturile blocate. Deci se trag banii, iar contestația rămâne fără obiect”, a declarat Dobrinescu.

În ultimele două luni, deciziile de măsuri asigurătorii au fost aplicate nu doar pentru sumele stabilite la verificările documentare, ci și pentru amenzi fiscale. „Vom avea amenzi între 40.000 și 300.000 lei, care vor intra sub umbrela ‘protectoare’ a sechestrelor și popririlor asigurătorii”, a explicat avocata.

Ea avertizează și că, cel mai probabil din primăvară, „ANAF va putea atrage automat răspunderea solidară a asociaților și administratorilor în cazul datoriilor, fără a mai fi necesar să demonstreze intenția sau reaua-credință”.