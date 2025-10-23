Social

Conturile bancare sub 3.000 de lei nu vor putea fi poprite. Proiect de lege

Conturile bancare sub 3.000 de lei nu vor putea fi poprite. Proiect de lege
Anamaria Gavrilă, liderul deputaţilor POT, a înaintat în Parlament un proiect de lege ce prevede stabilirea unui plafon minim de 3.000 de lei în conturile bancare, sumă care ar urma să fie protejată și să nu poată fi indisponibilizată prin poprire.

„Prezenta iniţiativă legislativă are în vedere protejarea minimului vital al persoanelor fizice, prin instituirea unui plafon minim protejat în conturile bancare care să nu poată fi indisponibilizat prin poprire”, se arată în expunerea de motive a proiectului

Sumele actuale poprite sunt în dezavantajul persoanelor vulnerabile

Un nou proiect de lege, inițiat de liderul deputaților POT, Anamaria Gavrilă, propune instituirea unui plafon minim de 3.000 de lei în conturile bancare ale persoanelor fizice, sumă care să fie protejată și să nu poată fi indisponibilizată prin poprire.

„Totodată, prin reducerea eficienţei practicilor de recuperare agresivă, iniţiativa are potenţialul de a descuraja anumite practici comerciale ale unor IFN-uri, care se bazează pe confiscarea sumelor modeste din conturile debitorilor pentru a-şi recupera creanţele. În prezent, Codul de procedură civilă permite poprirea totală a sumelor aflate în conturile bancare, fără a garanta un minim necesar subzistenţei debitorului.

Această situaţie a generat multiple cazuri de vulnerabilitate socială, în special în rândul familiilor cu venituri mici, care se confruntă cu imposibilitatea de a-şi asigura nevoile de bază", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Anamaria Gavrilă

Anamaria Gavrilă/ Sursa foto Captură video

Ce mai prevede noul proiect de lege

Conform documentului, "sumele existente în conturile bancare ale persoanelor fizice nu pot fi poprite, total sau parţial, dacă soldul acestora este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 3.000 lei, sumă care constituie plafonul minim protejat destinat acoperirii nevoilor de trai de bază ale debitorului".

De asemenea, plafonul minim protejat urmează să fie actualizat anual, prin ordin al ministrului Finanţelor, în funcţie de rata de creştere a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform legislaţiei în vigoare.

Ce urmează

Proiectul a fost depus la Senat şi se află în prezent în dezbatere publică.

 

