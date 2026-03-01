Ana Maria Bărbosu, favorită la titlul Gimnasta Europeană 2025. Competiția e strânsă

Românca Ana Maria Bărbosu se află în fruntea votului pentru titlul de Gimnasta anului 2025, după ce a adunat până duminică 7.787 de voturi în cadrul campaniei organizate de European Gymnastics. Votarea pentru cele cinci categorii se încheie pe 3 martie, iar fanii gimnasticii europene pot să-și exprime opțiunea direct pe site-ul oficial al forului: EG Voting.

Pe lista nominalizatelor la categoria individual feminin, Ana Maria Bărbosu este urmată de Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), care a strâns 6.704 voturi, de Melania Rodriguez (trampolină, Spania, 1.836), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia, 1.559) și Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania, 1.185).

Clasamentul reflectă atât popularitatea sportivelor, cât și performanțele remarcabile obținute pe parcursul anului.

Campania European Gymnastics, aflată la ediția a șasea, include cinci categorii: gimnastul/gimnasta anului, cea mai bună performanță, cel mai bun antrenor, echipa anului și performanța extraordinară a sezonului 2025. Nominalizările au fost selectate de specialiști ai EG, de antrenori și de reprezentanți ai celor 50 de federații naționale membre, pentru a evidenția excelența în gimnastica europeană.

În 2025, Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 19 ani, a obținut patru medalii la Campionatul European de la Leipzig, demonstrând consistență și valoare pe aparatele gimnasticii artistice. În prezent, sportiva îmbină cariera competițională cu studiile la Stanford University, unde evoluează pentru echipa universitară americană, consolidându-și astfel experiența internațională.

Pe lângă recunoașterea publică, European Gymnastics premiază cei cinci câștigători ai fiecărei categorii cu 2.000 de euro, un trofeu și o diplomă oficială, recompensând astfel performanța și dedicarea în gimnastică. Până la finalul perioadei de votare, Ana Maria Bărbosu rămâne favorită, însă competiția este strânsă, iar voturile fanilor pot modifica clasamentul final.

Această campanie reprezintă nu doar o competiție, ci și o platformă de promovare a gimnasticii în Europa, oferind fanilor oportunitatea de a-și susține sportivii preferați și de a celebra performanța la cel mai înalt nivel.