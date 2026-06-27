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Karol Nawrocki, președintele Poloniei, amenințat cu moartea. Un ucrainean a fost arestat

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Karol Nawrocki, președintele Poloniei, amenințat cu moartea. Un ucrainean a fost arestatKarol Nawrocki B9 / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Un cetățean ucrainean în vârstă de 36 de ani a fost arestat în vestul Poloniei, după ce ar fi lansat amenințări cu moartea la adresa președintelui Karol Nawrocki în timpul unei transmisiuni online. Procurorii l-au pus sub acuzare pentru amenințare ilegală și insultarea publică a unui organ constituțional, infracțiuni pentru care riscă până la trei ani de închisoare.

Potrivit autorităților din orașul Zielona Góra, citați de tvpworld.com, bărbatul a fost reținut la locul de muncă. Parchetul a precizat că permisul său de ședere expirase, astfel că nu mai avea dreptul de a rămâne legal pe termen lung în Polonia.

Amenințările apar pe fondul unei dispute politice și istorice între Polonia și Ucraina

Ancheta este deschisă într-un moment în care relațiile dintre Varșovia și Kiev traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Disputa s-a accentuat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis, luna trecută, să dea numele Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) unei unități militare. Pentru mulți ucraineni, UPA este considerată o mișcare de rezistență antisovietică, însă în Polonia organizația este asociată cu masacrele din Volinia și Galiția de Est, în care au fost uciși aproximativ 100.000 de civili polonezi între 1943 și 1945.

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Tensiunile s-au amplificat și după ce președintele Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez.

Ministrul de Externe al Poloniei: Decizia l-a umilit pe Zelenski

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că președintele ucrainean ar fi trebuit să țină cont de sensibilitățile istorice ale Poloniei în privința UPA.

În același timp, șeful diplomației poloneze a apreciat că retragerea distincției acordate lui Zelenski a fost o măsură „inadecvată”, deoarece l-a umilit personal pe liderul ucrainean și a redus șansele unui dialog politic.

Nicușor Dan participă la reuniunea găzduită de Karol Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki

Cazul apare chiar în ziua în care președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniunea organizată la Jurata de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La întâlnire mai sunt prezenți președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei, iar principalele teme de pe agendă sunt consolidarea securității europene în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, evoluțiile din Orientul Mijlociu și adaptarea Uniunii Europene la noile provocări geopolitice.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va susține necesitatea menținerii unității în cadrul Uniunii Europene și al NATO și va pleda pentru întărirea Flancului Estic al Alianței, inclusiv prin consolidarea apărării militare, combaterea amenințărilor hibride și cibernetice, dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală și creșterea securității energetice.

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